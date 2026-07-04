Lietuvos rinktinę skandinęs talentas už žadą atimančią sumą išvyks į JAV

Rezultatyviausias serbų gretose buvo per beveik 29 minutes 30 taškų (10/14 dvit., 2/7 trit., 4/8 baud.) pelnęs, 7 kamuolius atkovojęs ir 30 naudingumo balų surinkęs puolėjas Nikola Kusturica.
„Barcelonos“ jaunimo sistemai priklausantis 202 cm ūgio 17-metis planetos pirmenybėse vidutiniškai renka po 22 taškus ir 24,6 naudingumo balo. Eurolygos jaunimo turnyre, kurį „Barca“ laimėjo, tarp metais vyresnių žaidėjų serbas rinko po 16,2 taško ir 19,7 naudingumo balų.
Serbų portalo „Meridian Sport“ žurnalistas Nikola Miloradovičius praneša, kad N. Kusturica jau kitą sezoną kelsis į NCAA lygą bei rungtyniaus UCLA universiteto komandoje. Kad tai įvyktų, šis prestižinis universitetas puolėjui pasiūlė dvejų metų 12 milijonų JAV dolerių kontraktą.
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JAV jaunimo krepšinio žurnalistas Dylanas Brake'as birželio 30-ąją skelbė, kad susitarimas su UCLA jau yra pasiektas. Tai po keletos dienų patvirtino ir „UCLA Wire“ atstovas Dylanas McNeillas.
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