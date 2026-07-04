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Triuškinamą U20 merginų rinktinės startą Europos čempionate apkartino trauma

2026 m. liepos 4 d. 23:23
Lrytas.lt
Egidijaus Ženevičiaus treniruojama Lietuvos merginų (iki 20 metų) rinktinė užtikrinta pergale pradėjo Europos krepšinio čempionatą.
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Įspūdingą antrąją rungtynių pusę sužaidusios lietuvės 89:64 (18:11, 18:21, 24:17, 29:15) sutriuškino Kroatiją ir Gargžduose šventė pirmąją savo pergalę.
Nors po dviejų kėlinių komandas skyrė tik keturi taškai (36:32), trečiajame kėlinyje lietuvės spurtavo 14:2 (60:47) ir ketvirčio pabaigoje susikrovė dviženklį pranašumą (60:49).
Puikios atkarpos pakylėtos mūsiškės ketvirtajame kėlinyje pamažu didino persvarą, o viską vainikavo dar vienas užtikrintas spurtas 11:2 (86:62).
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Lietuvių kariai – pasaulio krepšinio čempionai! (1)

Rungtynes apkartino trauma. Ketvirtojo kėlinio pradžioje verždamasi krepšinio link pražangą išprovokavo Rosita Rusovičiūtė, tačiau iškart po kontakto 18-metė gynėja krito ant parketo ir griebėsi už dešiniojo peties.
Aikštelę R. Rusovičiūtė paliko tik padedama komandos atstovės ir dvikovoje su Kroatija daugiau nebepasirodė.
 Gabija Galvanauskaitė, Sintija Aukštikalnytė ir Rosita Rusovičiūtė<br> FIBA nuotr. Daugiau nuotraukų (5)
 Gabija Galvanauskaitė, Sintija Aukštikalnytė ir Rosita Rusovičiūtė
 FIBA nuotr.
Rezultatyviausia Lietuvos gretose buvo Vilniaus „Kibirkščiai-TOKS“ praėjusiame sezone atstovavusi ir kitąmet NCAA žaisianti 18-metė Danielė Paunksnytė, surinkusi 18 taškų (3/5 dvit., 2/8 trit., 6/8 baud.), atkovojusi 4 kamuolius, atlikusi 5 rezultatyvius perdavimus ir perėmusi 4 kamuolius.
Dvigubą dublį užfiksavo kita „Kibirkšties“ krepšininkė 16-metė Gabija Galvanauskaitė, pasižymėjusi 10 taškų ir 10 atkovotų kamuolių  (18 naud.). Gustė Dziatkauskaitė pelnė 14 taškų, 12 taškų – taip pat į NCAA išvyksiančios Sintijos Aukštikalnytės sąskaitoje.
 Danielė Paunksnytė<br> FIBA nuotr. Daugiau nuotraukų (5)
 Danielė Paunksnytė
 FIBA nuotr.
Kroatijos rinktinėje 20 taškų pelnė Petra Božan (10 atk. kam., 20 naud.), 18 – Lea Vukič, 14 – Lena Bilič.
Lietuvos merginų (U-20) krepšinio rinktinėEuropos merginų (U-20) krepšinio čempionatas

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