Triuškinamą U20 merginų rinktinės startą Europos čempionate apkartino trauma

Įspūdingą antrąją rungtynių pusę sužaidusios lietuvės 89:64 (18:11, 18:21, 24:17, 29:15) sutriuškino Kroatiją ir Gargžduose šventė pirmąją savo pergalę.
Nors po dviejų kėlinių komandas skyrė tik keturi taškai (36:32), trečiajame kėlinyje lietuvės spurtavo 14:2 (60:47) ir ketvirčio pabaigoje susikrovė dviženklį pranašumą (60:49).
Puikios atkarpos pakylėtos mūsiškės ketvirtajame kėlinyje pamažu didino persvarą, o viską vainikavo dar vienas užtikrintas spurtas 11:2 (86:62).
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Rungtynes apkartino trauma. Ketvirtojo kėlinio pradžioje verždamasi krepšinio link pražangą išprovokavo Rosita Rusovičiūtė, tačiau iškart po kontakto 18-metė gynėja krito ant parketo ir griebėsi už dešiniojo peties.
Aikštelę R. Rusovičiūtė paliko tik padedama komandos atstovės ir dvikovoje su Kroatija daugiau nebepasirodė.
Rezultatyviausia Lietuvos gretose buvo Vilniaus „Kibirkščiai-TOKS“ praėjusiame sezone atstovavusi ir kitąmet NCAA žaisianti 18-metė Danielė Paunksnytė, surinkusi 18 taškų (3/5 dvit., 2/8 trit., 6/8 baud.), atkovojusi 4 kamuolius, atlikusi 5 rezultatyvius perdavimus ir perėmusi 4 kamuolius.
Dvigubą dublį užfiksavo kita „Kibirkšties“ krepšininkė 16-metė Gabija Galvanauskaitė, pasižymėjusi 10 taškų ir 10 atkovotų kamuolių (18 naud.). Gustė Dziatkauskaitė pelnė 14 taškų, 12 taškų – taip pat į NCAA išvyksiančios Sintijos Aukštikalnytės sąskaitoje.
Kroatijos rinktinėje 20 taškų pelnė Petra Božan (10 atk. kam., 20 naud.), 18 – Lea Vukič, 14 – Lena Bilič.