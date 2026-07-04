Rinktinės dvyliktuką kovai su Italija R. Kurtinaitis paskelbė fraze apie moteris

Mūsų šaliai atstovaus tie patys krepšininkai, kurie žaidė ir ketvirtadienį su Didžiąja Britanija, patvirtino patyręs treneris.
„Ne, nedarysim nieko, pasiliekam taip, kaip buvo. Buvo diskusijos su treneriais, bet pasiliekam taip“, – italijoje po rinktinės treniruotės teigė R. Kurtinaitis.
Rungtynėms, kaip ketvirtadienį, bus neregistruotas Vilniaus „Ryto“ gynėjas Augustas Marčiulionis. Netrukus skambiomis frazėmis garsėjantis krepšinio specialistas palygino dabartinę situaciją.
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„Manau, kad reikia turbūt, kaip sakė, nepertraukt moters, kai ji tyli, – sakė R. Kurtinaitis. – Sakyčiau taip, kad jeigu turim gerai, nereikia nieko gerint. Turim, ką turėjom, na ir bandysim tom pačiom jėgom žaisti.“
Rungtynių pradžia – sekmadienį, liepos 5-ąją, 21:00 val.
– Iki rungtynių atvykote neįprastai anksti – dviejomis dienomis anksčiau.
– Tiesiai po rungtynių išvykom kitą rytą, kad turėtumėm laiko ataptuotis. Pasportavom, viskas kaip ir gerai.
– Italai nugalėjo islandus gana lengvai. Kokie yra esminiai akcentai žaidžiant prieš juos?
– Žiūrėjom tas rungtynes, neblogai žaidė, neblogai pataikė, bet kiekvienos rungtynės – atskira istorija. Peržūrėjom savo rungtynes, kur Klaipėdoj žaidėm, kur pralaimėjom vienu tašku. Nesakyčiau, kad labai blogai žaidėm, bet turim dabar šiuo metu truputėlį kitokią, gal individualiai stipresnę komandą. Bandysim paspręst tuos dalykus, kurių nepasprendėm Klaipėdoj.
– Atranka prasidėjo būtent rungtynėmis su Italija. Ar vis dar reikia žvalgytis į šias rungtynes?
– Reikia labai, nes mes turim iš savo pusės kitokią komandą ir turim jų komandą, kuri, išskyrus N. Melli, atvažiavo su naujais žaidėjais iš Eurolygos. Jie turi aštuonis eurolyginius žaidėjus. Situacija keičiasi iš pagrindų. Bet mes tam pasiruošę, nes mes irgi turim kitokio plano komandą.
– Jų gynėjų grandyje, atrodo, slypi didžiausias pavojus. Kaip juos sustabdyti?
– Būtent tą ir akcentuojam, nes jie nežaidžia ilgų atakų: 2-3 pasai ir metimas. Bent taip su Islandija žaidė. Aš manau, kad islandai žaidžia tokį pat krepšinį ir ten buvo abiejų komandų toks noras. Mes turėtume pristabyti truputėlį, įsukti į pozicinį žaidimą ir sustabdyti tą greitą [puolimą].
– Gabriele Procida tose rungtynėse per kėlinį pelnė 15 taškų. Ar jis yra vienas didesnių akcentų šioms rungtynėms?
– Mes žinom, kas metikai. Tikrai pataikė. Net sakyčiau, kad islandų skaičiai buvo geresni, bet jie išsimetė 24 tritaškius ir pataikė, berods, 11 ar 12. Prie skaičių neprisirišu, bet pataikymas geras. Aš manau, kad tai priklauso nuo komandos, kaip komanda ginasi: jeigu stovėsi per metrą – tau pataikys, jei per pusmetrį – ne. Mums būtent tas bus akcentas – gynyba. Aišku, mes turim Joną po krepšiu ir jie grečiausiai atakuos mūsų silpnas pozicijas, ypač su tritaškiais, bet mes tam pasiruošę ir bus matyt, kaip čia bus rytoj.
– Ką per šį laikotarpį pamatėte komandoje ir kokie didžiausi akcentai jums paliko įspūdį pradžioje ir dabar?
– Labai sunku kažką kalbėt, kai tu komandą turi penkias dienas, septynias dienas – kažkokio spec įdirbio tu negali padaryti. Daugelį žaidėjai dalykų atsineša iš klubų, iš sporto mokyklų, kaip jie yra išmokyti. Jeigu treniruoji klubą pusmetį ar panašiai, tas žaidėjų pasikeitimas yra matomas.
Mes dabar turim surinkę tuos žaidėjus, bet jie individualiu meistriškumu gal geresni nuo tų rinktinių, ką mes turėjom anksčiau. Daug priklausys nuo individualaus žaidimo. Apie susikaupimą, rungtynių atsakomybę aš net nekalbu – visi žinom, kaip yra svarbu laimėti. Nesvarbu, kad mes išėjom į kitą etapą, bet mes žinom, kokias komandas sutiksim pralaimėjimo atveju, ir žinom, kokias sutiksim laimėjimo atveju.
Tą mes žinom, mes pabandysim žaidėjams nedaryt tokio presingo, bet turėsim žaidėjams tas žinias perteikti, kad mes žinotume, kokios svarbos yra rungtynės.
– Atvyko NBA žaidėjai, yra formuojamas naujas komandos branduolys. Ar matote tarpusavio ryšio stiprėjimą? Kiek pavyko nuvykti stiprinant komandos ryšį per šį laikotarpį?
– Nebenoriu grįžt prie ukrainiečių, bet manau, kad turėjom labai geras draugiškas varžybas. Jiems buvo jos antros. Kalbėjau vakar ir su A. Volkovu, kuris yra viršininkas ukrainiečių, ir jie buvo dėkingi, kad mes su jais žaidėm. Mes dėkingi, kad jie su mumis žaidė, nes ir jie, ir mes laimėjom. Tos draugiškos varžybos davė savo vaisius.
Šiaip, sakyčiau, Klaipėdos buvo gal 80 procentų labai gerų dalykų. Turėjom kažkokių problemų po keitimų, bet tai yra normalu, kai tu treniruojiesi penkias dienas, nes visų blogų dalykų panaikint negali. Aš esu patenkintas komanda, ką mes žaidėm. Jeigu mes žaisim, ką mes žaidėm prieš anglus, tai mes turim didelius šansus laimėti.
– Matas Buzelis turbūt nori didelį norą gerai save pateikti. Ar nenuslūgo jo entuziazmas?
– Jis gerai treniruojasi, klauso, viskas su juo labai gerai. Taip, jam reiks, sakykim, laiko, kad jis įprastų žaisti šitos rūšies krepšinį, bet aš didelių problemų su juo nematau. Galvojau, kad bus gal sunkiau jam adaptuotis į šitą krepšinį, bet jis pilnavertis komandos žaidėjas. Savo laiku, aš manau, jis bus vienas iš lyderių Lietuvos rinktinėj.
– Ar į dvyliktuką planuojate įtraukti Augustą Marčiulionį? Ar darysite korekcijas?
– Ne, nedarysim nieko, pasiliekam taip, kaip buvo. Buvo diskusijos su treneriais, bet pasiliekam taip. Manau, kad reikia turbūt, kaip sakė, nepertraukt moters, kai ji tyli. Sakyčiau taip, kad jeigu turim gerai, nereikia nieko gerint. Turim, ką turėjom, na ir bandysim tom pačiom jėgom žaisti.
– Interviu metu sakote, kad sekate ir kitas sporto šakas, pasaulio futbolo čempionatą. Ar užmetate akį, ką palaikote?
– Užmetu, užmetu. Galiu tokią teoriją sudėliot – manau, kad visas pasaulio čempionatas vyksta ta kryptim sprendžiant po kroatų rungtynių, kad vis tik norima suvesti kažkokiu būdu – nors čia sąmokslo teorija – L. Messi prieš C. Ronaldo, portugalus su Argentina. Viskas sustyguota, kad taip viskas ir krinta kol kas. Geras futbolas ir tos antraeilės komandos, kur jas taip skaitėm prieš čempionatą, kovoja. Gero lygio futbolo čempionatas.
– Jūsų komanda numeris vienas?
– Aš visą gyvėnimą bolėjinau (iš rusų kalbos – palaikiau – red.) už brazilus.
– Kalbėdamas apie konspiracijas, kalbate apie teisėjavimą?
– Turbūt matėt, ne? Matėt ar ne? Aš nežinau, kaip gali tas VAR suklysti tokioj situacijoj, nežinau. Bet ten jie žino, ką jie daro, ir mums tik tenka būt stebėtojais, kas vyksta pasauly.
– Kaip jums atsigavinimo pertraukėlės?
– 44 milijonai pliuso (juokiasi).