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„Lietkabelio“ gretose – Šiauliuose solidžiai rungtyniavęs lietuvis

2026 m. liepos 5 d. 12:07
Panevėžio „Lietkabelis“ ir toliau tęsia komplektacijos darbus – prie ekipos jungiasi 25-erių lengvasis krašto puolėjas Danielius Baslykas. Klubas su krepšininku sudarė vienerių metų sutartį.
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Iš Vilniaus kilęs, o vėliau kelis metus Vokietijoje tobulėjęs D. Baslykas praėjusiame sezone vilkėjo „Šiaulių“ ekipos marškinėlius. LKL jis fiksavo solidžią 8,3 taško, 3,8 atkovoto kamuolio ir 7,7 naudingumo balo statistiką.
198 cm ūgio krepšininkas iš viso Šiauliuose su pertraukomis praleido keturis sezonus. Skirtinguose karjeros etapuose jis taip pat rungtyniavo Mažeikių „Erelių“ bei Vilniaus „Wolves“ ekipose.
Žaisdamas sostinėje D. Baslykas išbandė savo jėgas ir Europos taurėje, kur per penkis sužaistus mačus rinko po 3 taškus ir 4,8 naudingumo balo.
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D. Baslykas – jau šeštasis „Lietkabelio” vasaros ėjimas. Anksčiau klubas pratęsė sutartį su N. Radžiumi ir pristatė keturis legionierius: Keondre Kennedy, Ivaną Fevrierą, Veljko ir Milošą Iličius.
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