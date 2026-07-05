FTB sulaikė buvusį „Žalgirio“ talentą: pareikšti rimti kaltinimai

Viena grėsmingiausių JAV teisėsaugos organizacijų suėmė 2018-2020 metais Kauno „Žalgirio“ sistemai priklausiusį ir Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) rungtyniavusį K. Kriisą, praneša „Kentucky Sports Radio“ žurnalistas Jack Pilgrimas.
Kaip teigiama, areštas yra susijęs su 2023-24 m. sezonu, kai K. Kriisa rungtyniavo „West Virginia Mountaineers“ komandoje NCAA. K. Kriisa yra kaltinamas dalyvavęs multimilijoninėje apgavysčių schemoje.
Tarp kaltinimų – elektroninis sukčiavimas, ketinimas sukčiauti, sporto rezultatų manipuliavimas bei pagalba planuojant nusikaltimą
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Teismo posėdis numatytas kitą savaitę.