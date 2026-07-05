Lietuvos grupėje – netikėtumas: įspūdingai išsigelbėję islandai eliminavo britus

Likus žaisti kiek mažiau nei keturias minutes aikštelės šeimininkai britai dar pirmavo 82:76, tačiau tuomet keturis taškus per dvi atakas pelnė Jonas Axelis Gudmundssonas (80:82). Į Gabe'o Olaseni dvitaškį islandai atsakė baudos metimu ir Martino Hermanssono tritaškiu – rezultatas tapo lygus (84:84).
Britai ir toliau strigo puolime, o islandai, kad ir po truputį, taškus pelnė baudų metimais (87:84). Likus žaisti 4 sekundes pražangą išprovokavo britų gynėjas Carlas Whatle'as ir realizavo abu baudų metimus. Netrukus aikštelės šeimininkai prasižengė.
M. Hermanssonas pataikė tik pirmąją baudą. Po antrosios kamuolį sugriebė tas pats C. Whatle'as, tačiau jo tolimas tritaškis buvo netikslus ir pergalę šventė beveik visas rungtynes atsilikinėję islandai.
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Islandijos rinktinė pirmavo tik pirmojo kėlinio pirmojoje pusėje. Vėliau britai perėmė iniciatyvą ir vienu metu buvo susikrovę ir 11 taškų persvarą.
Šiose rungtynėse Didžiajai Britanijai buvo reikalinga pergalė – nors būtų surinkę po tiek pat turnyrinės lentelės taškų, laimėjimo atveju dėl geresnio tarpusavio rungtynių santykio jie būtų patekę į kitą etapą.
Nugalėtojų gretose net 25 taškus (6/9 dvit., 3/7 trit., 4/6 baud.), 8 atkovotus kamuolius ir 29 naudingumo balus surinko Jonas Axelis Gudmundssonas. 20 taškų pridėjo Martinas Hermanssonas (4/12 dvit., 3/3 trit., 3/4 baud.), 15 taškų pelnė Kristinnas Palssonas.
Britų rinktinėje 23 taškais pasižymėjo Joshua Uduje, 14 – Luke'o Nelsono sąskaitoje.