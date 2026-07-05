Lietuvos rinktinės rungtynėse – ypatingas svečių iš NBA vizitas

Lietuvos ir Italijos dvikovą stebės naujojo Kasparo Jakučionio klubo „Milwaukee Bucks“ vyr. treneris Tayloras Jenkinsas.
Rungtynėse lankosi ir klubo generalinio direktoriaus pavaduotojas Miltas Newtonas. „BasketNews“ žurnalisto Donato Urbono žiniomis, abu „Bucks“ atstovai atvyko aptarti lietuvio vaidmens naujojoje komandoje, kurioje K. Jakučionis atsidūrė po Giannio Antetokounmpo mainų.
„Bucks“ atstovai jau kitą dieną skris atgal į JAV, o už Atlanto keliaus ir pats K. Jakučionis, nuo liepos 9 dienos rungtyniausiantis NBA Vasaros lygoje.
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JAV žiniasklaidoje buvo teigiama, kad K. Jakučionio vardas buvo vienas iš svertų mainuose – jo norėjo „Bucks“, o „Miami Heat“ klubas, kuriame ir rungtyniaus G. Antetokounmpo, su lietuviu išsiskirti nebuvo linkęs.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėMilwaukee BucksNBA
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