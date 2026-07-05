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Pasaulio čempionato atrankos mūšis: Lietuva – Italija

2026 m. liepos 5 d. 20:00
Lrytas.lt
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Sekmadienio vakarą Bolonijoje (Italija) Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė stoja į finalinę kovą pasaulio čempionato atrankos grupės etape. Lietuvių varžovai – Klaipėdoje pernai mūsiškius nuskriaudę italai.
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2025-ųjų lapkričio 30-ąją vykusioje dvikovoje Italija ketvirtajame kėlinyje perėmė iniciatyvą ir 15 taškų per lemiamą ketvirtį pelniusio Gabriele Procidos vedami vienu tašku palaužė Rimo Kurtinaičio treniruojamus lietuvius – 81:82.
Rungtynėse Bolonijoje R. Kurtinaitis naudosis tuo pačiu dvyliktuku, kuris prieš trejetą dienų Klaipėdoje sutriuškino Didžiąją Britaniją (105:85). Tuo tarpu italai išvykoje taip pat lengvai 102:83 nugalėjo Islandiją. Tąvakar italų gretose net 5 žaidėjai pelnė bent po 13 taškų.
Pasaulio čempionato atrankos kovose lietuviai lyginant su italais pirmauja beveik visose kategorijose: ir pagal pelnomus taškus, ir pagal atkovojamus kamuolius, ir pagal atliekamus rezultatyvius perdavimus, ir pagal blokus, ir pagal perimamus kamuolius. Tritaškius taikliau realizuoja Lietuva (40% prieš 34,8%), tačiau dvitaškiuose ir baudų metimuose geresni yra italai (54,6% prieš 54,4% ir 75,6% prieš 72,6%).
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Dvikovos pradžia – 21:00 val. Ją kviečiame sekti kartu su Lrytas.
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