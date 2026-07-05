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Paskutinėse rungtynėse – U17 rinktinės įspūdingai išvargta pergalė prieš Puerto Riką (1)

2026 m. liepos 5 d. 13:41
Lrytas.lt
Tomo Tarasevičiaus vadovaujama Lietuvos 17-mečių vaikinų rinktinė Stambule (Turkija) vykstantį pasaulio čempionatą baigė pergalinga nata. Lietuviai po itin atkaklios kovos 98:93 (26:24, 22:28, 18:19, 32:22) palaužė Puerto Riką ir iškovojo 7-ąją vietą.
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Nors rungtynes kiek geriau pradėjo lietuviai, Puerto Rikas išlygino dvikovos pusiausvyrą ir tiek antrajame, tiek ir trečiajame kėlinyje kova vyko taškas į tašką. Vis dėlto Puerto Rikui buvo pavykę nutolti 7 taškų persvara tiek trečiajame ketvirtyje (64:71), tiek ir ketvirtajame (75:82, 77:84).
Visgi tuomet sekė lietuvių spurtas 8:2 ir komandas teskyrė vos taškas (85:86). Likus pusantros minutės varžovai dar pirmavo keturiais taškais (89:93), tačiau per likusį laiką užpulti nebesugebėjo, o lietuviai realizavo vieną progą po kitos.
Tikslūs Kristupo Sabecko ir Jokūbo Kuktos metimai paskutinę rungtynių minutę užtikrino pergalę ir 7-ąją vietą turnyre.
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Rezultatyviausias lietuvių gretose buvo 26 taškus (6/9 dvit., 2/2 trit., 8/8 baud.) ir 28 naudingumo balus surinkęs K. Sabeckas. 20 taškų pelnė Benas Biržinis (1/1 dvit., 5/10 trit., 3/5 baud.), 14 – Augustas Kičas (3/4 trit.), 11 – Simas Raščius (4/5 dvit.).
Lemiamus baudų metimus atlikęs J. Kukta surinko dvigubą dublį: jo sąskaitoje – 10 taškų ir 12 rezultatyvių perdavimų.
Puerto Riko komandoje 27 taškus pelnė Dwightas Gainesas (7/14 dvit., 3/9 trit., 4/6 baud.).
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