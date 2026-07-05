Šansų neišnaudojusi merginų U20 rinktinė skaudžiai krito pratęsime

Po trijų kėlinių lietuvės pirmavo 59:53, tačiau ketvirtajame kėlinyje per pirmąsiais šešias minutes pelnė vos du taškus (61:61). Nepaisant to, likus žaisti 1:22 minutės Lietuva pirmavo 66:65 ir turėjo progą persvarą padidinti, tačiau kitoje atakoje pražangą metimo metu išprovokavusi Gabija Galvanauskaitė prametė abi baudas. Kitoje atakoje sekė ispanių dvitaškis ir pirmaujanti komanda vėl pasikeitė.
Kamuolys buvo lietuvių lyderės Danielės Paunksnytės rankose. Ji atliko puikų perdavimą į baudos aikštelę ir G. Galvanauskaitė išprovokavo dar vieną ispanių pražangą. 16-metė aukštaūgė pataikė tik antrąjį baudos metimą ir rezultatas ir vėl buvo lygus (67:67). Ispanės atliko du metimus, tačiau nė vienas iš jų nepasiekė tikslo ir komandoms teko žaisti pratęsimą.
Papildomame kėlinyje geresnės buvo lygesnę sudėtį turinčios ispanės. Jos pratęsimą pradėjo tritaškiu, o vėliau du taškus su pražanga pelnė Ines Garcia Monje (67:73). Vos du taškus per pratęsimą sukrapščiusios lietuvės galiausiai turėjo pripažinti oponenčių pranašumą.
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Rezultatyviausia nugalėtojų gretose buvo 16 taškų pelniusi Carla Osma Cruz. Po 12 taškų pelnė Ines Sotelo Miguez ir Irene Noya Catoira. Ispanijos rinktinėje taškus pelnė net 11 krepšininkių.
Lietuvos rinktinėje antrose rungtynėse iš eilės rezultatyviausia buvo 18-metė Danielė Paunksnytė, surinkusi 20 taįkų (3/7 dvit., 3/7 trit., 5/5 baud.), atkovojusi 7 kamuolius, atlikusi 6 rezultatyvius perdavimus, perėmusi 5 kamuolius ir pasižymėjusi 21 naudingumo balu.
18 taškų pelnė Sintija Aukštikalnytė. Po 7 taškus surinko Rosita Rusovičiūtė ir Gabija Galvanauskaitė (11 atk. kam.).
Kitos lietuvių rungtynės – antradienį, liepos 7 d., 18:00 val. su Izraeliu.