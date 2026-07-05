Vilniaus „Rytą“ palieka vienas iš trenerių

Oficialiai paskelbta, kad ekipą palieka Giedriaus Žibėno asistentu dirbęs Gustas Maskoliūnas.
„Nuoširdžiai dėkojame asistentui treneriui Gustui Maskoliūnui už 5 kartu praleistus metus. Tai buvo laikotarpis, kupinas darbo, augimo ir nepamirštamų akimirkų kartu“, – savo „Facebook“ paskyroje rašo klubas.
Tuo tarpu dublerių komandą – „Rytas-2“ – paliko asistentu dirbęs Aistis Pilauskas – jis artėjantį sezoną dirbs naujojo Kėdainių „Nevėžio“ vyr. trenerio Evaldo Beržininkaičio štabe.
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Naujuoju „Ryto“ treneriu buvo paskirtas iki tol asistentu dirbęs Nedas Pacevičius. Klubas pasirašė sutartis su Gyčiu Radzevičiumi, Oskaru Pleikiu ir Matu Jogėla bei išsaugojo Eurolygos klubą dominusį Kay'ų Bruhnkę.