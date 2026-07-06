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Atskleistos buvusio žalgiriečio sulaikymo detalės – kaltinimai tiesiog šokiruoja

2026 m. liepos 6 d. 21:13
Lrytas.lt
Praėjusios svaitės pabaigoje buvo pranešta, kad buvęs žalgirietis Kerras Kriisa buvo sulaikytas JAV Federalinio tyrimų biuro (FTB).
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25-erių estui pareikšti rimti kaltinimai. Kaip teigiama, areštas yra susijęs su 2023–24 m. sezonu, kai K. Kriisa rungtyniavo „West Virginia Mountaineers“ komandoje NCAA. K. Kriisa yra kaltinamas dalyvavęs multimilijoninėje apgavysčių schemoje.
Tarp kaltinimų – elektroninis sukčiavimas, ketinimas sukčiauti, sporto rezultatų manipuliavimas bei pagalba planuojant nusikaltimą.
Tuo metu teismo dokumentuose nurodoma, kad buvęs žalgirietis melavo nukentėjusiesiems dėl savo šeimos. Estas teigė, kad jo motinai yra reikalingas vėžio gydymas.
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Maža to, K. Kriisa sukūrė neegzistuojantį asmenį vardu „Irene“ ir naudodamas tiek elektroninius laiškus, tiek žinutes darė papildomą spaudimą nuketėjusiajam siųsti pinigus.
Tai toli gražu dar ne viskas.
K. Kriisa toliau manipuliavo savo šeima, net apsimesdavo savo motina, prašydamas pinigų vėžio gydymui. Krepšininkas taip pat teigė, kad norėdamas grąžinti pinigus jis yra pasiruošęs parduoti savo organus.
Teismas dėl šios bylos turėtų vykti šią savaitę. Kaltės atveju, buvusiam žalgiriečiui teks grąžinti 2,2 mln. eurų, kurie yra potencialiai gauti sukčiavimo būdu.
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