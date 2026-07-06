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Griūtis Italijoje komplikuoja rinktinės situaciją: kas laukia kitame etape? (2)

2026 m. liepos 6 d. 00:03
Lrytas.lt
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė sekmadienio vakarą skaudžiai 84:87 pralaimėjo Italijai ir susikomplikavo savo padėtį siekiant patekti į pasaulio čempionatą. Vis dėlto niekas dar nėra prarasta.
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Po pirmojo etapo į kitą patenka trys geriausios kiekvienos grupės komandos. D grupėje, kurioje rungtyniavo lietuviai, į kitą etapą prasibrovė 5 pergales per 6 rungtynės pasiekusi Italija, santykį 3:3 turintys mūsiškiai ir tiek pat pergalių pasiekusi Islandija.
Visos šios pergalės ir pralaimėjimai kitame etape yra svarbūs – norint išaiškinti komandas, keliausiančias į pasaulio krepšinio čempionatą bus skaičiuojami visiškai visi atrankos turnyro rezultatai.
Lietuviai antrajame etape susitiks su trimis geriausiomis C grupės komandomis. Nors joms dar liko sužaisti po vienerias rungtynes, jau aišku, kad Rimo Kurtinaičio auklėtiniai kausis su Bosnija ir Hercegovina, Serbija ir Turkija.
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Kitas atrankos „langas“ yra numatytas rugpjūčio 27-31 dienomis, o šiuo periodu Lietuva sužais dvejas rungtynes: vienerias išvykoje ir vienerias namuose.
Žvelgiant į rezultatus, tikėtina, kad Lietuva rugpjūčio 28 dieną išvykoje stos į kovą su Turkija, o namie – „Arena Vilnius“ arenoje – rugpjūčio 31 dieną lauks Bosnijos ir Hercegovinos išbandymas.
Dabartinė situacija kito etapo grupėje:
  1. Turkija – 5:0.
  2. Italija – 5:1.
  3. Serbija – 3:2.
  4. Lietuva – 3:3.
  5. Islandija – 3:3.
  6. Bosnija ir Hercegovina – 2:3.
Pirmadienį Serbija su NBA superžvaigžde Nikola Jokičiumi priešakyje savų sirgalių akivaizdoje kovos su Bosnija ir Hercegovina. Tikėtina, kad rungtynes laimės būtent serbai – tokiu atveju jie pasiektų jau ketvirtąją pergalę.
Turkija rungtyniaus su pergalės skonio atrankos cikle dar nepatyrusia Šveicarija, todėl Turkijai pamažu skaičiuoti reikėtų ir šeštąją pergalę.
Matas Buzelis<br>FIBA nuotr. Daugiau nuotraukų (11)
Matas Buzelis
FIBA nuotr.
Šiems scenarijams išsipildžius, Lietuvos rinktinės tvarkarštis atrodytų taip:
  • rugpjūčio 28 d. – išvykoje – Turkija;
  • rugpjūčio 31 d. – namuose – Bosnija ir Hercegovina;
  • lapkričio 26 d. – namuose – Serbija;
  • lapkričio 29 d. – išvykoje – Bosnija ir Hercegovina;
  • vasario 26 d. – namuose – Turkija;
  • kovo 1 d. – išvykoje – Serbija.
Iš antrojo etapo į pasaulio krepšinio čempionatą pateks trys geriausios grupės komandos.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė2027 metų pasaulio krepšinio čempionatas

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