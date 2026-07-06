Po pirmojo etapo į kitą patenka trys geriausios kiekvienos grupės komandos. D grupėje, kurioje rungtyniavo lietuviai, į kitą etapą prasibrovė 5 pergales per 6 rungtynės pasiekusi Italija, santykį 3:3 turintys mūsiškiai ir tiek pat pergalių pasiekusi Islandija.
Visos šios pergalės ir pralaimėjimai kitame etape yra svarbūs – norint išaiškinti komandas, keliausiančias į pasaulio krepšinio čempionatą bus skaičiuojami visiškai visi atrankos turnyro rezultatai.
Lietuviai antrajame etape susitiks su trimis geriausiomis C grupės komandomis. Nors joms dar liko sužaisti po vienerias rungtynes, jau aišku, kad Rimo Kurtinaičio auklėtiniai kausis su Bosnija ir Hercegovina, Serbija ir Turkija.
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Kitas atrankos „langas“ yra numatytas rugpjūčio 27-31 dienomis, o šiuo periodu Lietuva sužais dvejas rungtynes: vienerias išvykoje ir vienerias namuose.
Žvelgiant į rezultatus, tikėtina, kad Lietuva rugpjūčio 28 dieną išvykoje stos į kovą su Turkija, o namie – „Arena Vilnius“ arenoje – rugpjūčio 31 dieną lauks Bosnijos ir Hercegovinos išbandymas.
Dabartinė situacija kito etapo grupėje:
- Turkija – 5:0.
- Italija – 5:1.
- Serbija – 3:2.
- Lietuva – 3:3.
- Islandija – 3:3.
- Bosnija ir Hercegovina – 2:3.
Pirmadienį Serbija su NBA superžvaigžde Nikola Jokičiumi priešakyje savų sirgalių akivaizdoje kovos su Bosnija ir Hercegovina. Tikėtina, kad rungtynes laimės būtent serbai – tokiu atveju jie pasiektų jau ketvirtąją pergalę.
Turkija rungtyniaus su pergalės skonio atrankos cikle dar nepatyrusia Šveicarija, todėl Turkijai pamažu skaičiuoti reikėtų ir šeštąją pergalę.
Šiems scenarijams išsipildžius, Lietuvos rinktinės tvarkarštis atrodytų taip:
- rugpjūčio 28 d. – išvykoje – Turkija;
- rugpjūčio 31 d. – namuose – Bosnija ir Hercegovina;
- lapkričio 26 d. – namuose – Serbija;
- lapkričio 29 d. – išvykoje – Bosnija ir Hercegovina;
- vasario 26 d. – namuose – Turkija;
- kovo 1 d. – išvykoje – Serbija.
Iš antrojo etapo į pasaulio krepšinio čempionatą pateks trys geriausios grupės komandos.