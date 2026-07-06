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Italų spauda pirštu dūrė ir į J. Valančiūną, ir į kritusią Lietuvą: „Istorinis sugrįžimas“
2026 m. liepos 6 d. 17:29
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Italijos krepšinio apžvalgininkai sekmadienį per šios šalies rinktinės rungtynes su Lietuvos komanda jau buvo susitaikę su pralaimėjimu.
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Italijos krepšinio rinktinė
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
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