SportasKrepšinis

Italų spauda pirštu dūrė ir į J. Valančiūną, ir į kritusią Lietuvą: „Istorinis sugrįžimas“

2026 m. liepos 6 d. 17:29
Lrytas Premium nariams
Italijos krepšinio apžvalgininkai sekmadienį per šios šalies rinktinės rungtynes su Lietuvos komanda jau buvo susitaikę su pralaimėjimu.
Daugiau nuotraukų (4)
Italijos krepšinio rinktinėLietuvos vyrų krepšinio rinktinėRimas Kurtinaitis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.