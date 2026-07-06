Lietuvą skandinęs islandas žais Klaipėdos „Neptūne“

Praėjusiame sezone įžaidėjas rungtyniavo Lenkijoje ir Ispanijoje. Kaimyninėje Lietuvos valstybėje E. Fridrikssonas sužaidė 32 rungtynes, per kurias pelnė po 13,5 taško, atliko po 6,3 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 17,1 naudingumo balo.
Lenkijos pirmenybėse gynėjas buvo išrinktas naudingiausiu balandžio krepšininku.
„Esame labai patenkinti, jog pasirašėme kontraktą su Elvaru Fridrikssonu. Jis bus labai svarbi komandos dalis tiek LKL, tiek Europos taurėje. Šis pasirašymas atspindi mūsų nuolatinį įsipareigojimą sukurti konkurencingą komandą, galinčią konkuruoti aukščiausiame lygyje. Esame įsitikinę, kad jis sėkmingai įsilies į kolektyvą ir prisidės prie šio sezono tikslų įgyvendinimo“, – sakė klubo sporto direktorius Branko Mirkovičius.
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E. Fridrikssonas yra Islandijos rinktinės lyderis, o atrankoje į 2027 m. pasaulio čempionatą renka po 18,5 taško, atkovoja po 2,8 atšokusio kamuolio, atlieka po 7,2 rezultatyvaus perdavimo ir fiksuoja 18,8 naudingumo balo.
Ypač skaudžioje Lietuvai dvikovoje prieš Islandijos rinktinę, „Neptūno“ naujokas pelnė net 34 taškus ir smeigė lemiamą, pergalę išplėšusį, metimą.
Lietuvoje įžaidėjas rungtyniavo dvejose komandose: 2020–2021 m. Šiaulių „Šiauliai“, o 2022–2023 m. Vilniaus „Rytas“. Vilkėdamas saulės miesto komandos marškinėlius gynėjas tapo reguliariojo LKL sezono naudingiausiu žaidėju, o pelnė po 15,6 taško, atliko po 7,7 rezultatyvaus perdavimo ir fiksavo 19,9 naudingumo balo.