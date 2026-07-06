Krepšininko atstovaujama nacionalinė komandą atrankos į 2027-ųjų pasaulio krepšinio čempionatą lange iškovojo pergalę prieš Didžiąją Britaniją, bet patyrė skaudų pralaimėjimą prieš Italiją.
Būtent po karčiu prieskoniu pažymėto mačo prieš italus 21-erių „Chicago Bulls“ krepšininkas pasidalino mįslinga žinute socialinėje erdvėje.
„Paukštis negali skristi narve“, – po savo nuotrauka su Lietuvos rinktinės marškinėliais instagrame rašė M. Buzelis.
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Sekmadienio rungtynėse prieš Italiją jis per 13 minučių įmetė 6 taškus (1/1 dvit., 4/4 baud.), atkovojo 5 kamuolius ir surinko 9 naudingumo balus.
Akistatoje su italais M. Buzelis buvo nubaustas technine pražanga trečiajame kėlinyje ir po to aikšteje nebepasirodė.
Primename, kad ketvirtadienį vykusiose rungtynėse prieš Didžiąją Britaniją jis per 22 minutes įmetė 12 taškų, atkovojo 2 kamuolius ir surinko 5 naudingumo balus.