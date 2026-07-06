Po rinktinės fiasko prakalbo jaunosios kartos krepšinio treneris: „Problema yra kur kas gilesnė“

Nors lietuviai ir pateko į antrąjį atrankos etapą, jame jiems bus privalu skinti pergales prieš Europos vicečempionę Turkiją bei praėjusių olimpinių žaidynių prizininkę Serbiją.
Po Lietuvos rinktinės pralaimėjimo socialinėje erdvėje pasipylė įvairių ekspertų nuomonės apie tai, kas sekmadienio mače buvo blogai.
Kiek plačiau į pralaimėjimą ir gilesnę Lietuvos sporto problemą žvelgė jaunosios kartos krepšinio treneris Gitautas Kievinas.
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38-erių specialistas turi didžiulę praktiką dirbant su Lietuvos vaikais krepšinio sektoriuje, o pernai sulaukė kvietimo stoti prie Indonezijos moterų rinktinės vairo.
Jis savo feisbuke teigė, kad Lietuvos sportą vis labiau užvaldo sistema.
„Po vakarykščio Lietuvos rinktinės fiasko prieš Italiją vėl prasidėjo kalbos apie žaidėjus, taktiką ir pavienes klaidas. Tačiau problema, mano nuomone, yra kur kas gilesnė.
Vis dažniau tampame sisteminiais žmonėmis – ne tik sporte, bet ir gyvenime. Žmonėmis, kurie nebekelia klausimų, nebeturi savo pozicijos ir tiesiog vykdo tai, kas jiems pasakoma. Taip patogiau. Taip saugiau. Taip dažnai naudingiau.
Sporte tokie žmonės dažnai kyla karjeros laiptais greičiau. Ne todėl, kad yra geriausi, o todėl, kad yra patogūs. Jie neprieštarauja, nekritikuoja, neieško kitokio kelio. Jie vykdo nurodymus.
Todėl šiandien vis mažiau lieka trenerių, kurie turi savo stuburą ir savo nuomonę. Tokie žmonės kaip Šarūnas Jasikevičius, Dainius Adomaitis (atsistatydino po pralaimėjimo Prancūzijai, po teisėjo klaidos) ar Jonas Kazlauskas nebijojo priimti savų sprendimų ir prisiimti atsakomybės. Tokių asmenybių lieka vis mažiau.
Man atrodo, kad šiandien didelė dalis Lietuvos trenerių tapo sistemos dalimi. Sistema naudinga – ji suteikia galimybių, pažinčių, užnugarį. Tačiau kai asmeninė nauda tampa svarbesnė už rezultatą, galiausiai pralaimi visas Lietuvos sportas.
Tą matome ne tik krepšinyje. Lygiai tą pačią problemą matau ir futbole. Ir rezultatai kalba patys už save.
Nesakau, kad visi privalo su manimi sutikti. Bet drąsiai teigiu: kiekvienas, kuris aklai palaiko sistemą vien todėl, kad jam tai naudinga, prisideda prie šios problemos. Net jei nėra rinktinės ar federacijos viduje.
Norėčiau, kad Lietuvoje būtų daugiau žmonių, kurie mąsto savo galva, nebijo pasakyti nepatogios nuomonės ir nebijo prisiimti atsakomybės už savo sprendimus. Tik taip galime augti. Tik taip galime kurti vakarietišką požiūrį, o ne gyventi pagal sovietinio palikimo principą – „neklausk, vykdyk“.
Pamirškime aklą sistemos sekimą. Siekime savo tikslų savo galva. Nes tik stiprios asmenybės kuria stiprias komandas, o ne stiprios sistemos“, – rašė G. Kievinas.