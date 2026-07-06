Trauktis nebėra kur: paaiškėjo Lietuvos rinktinės tvarkaraštis antrajame atrankos etape

Antrąją vietą savo grupėje užėmusi ir kartu su Italija bei Islandija į kitą etapą žengusi Lietuva jame susikaus su Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina.
Žygį antrajame atrankos etape lietuviai pradės rugpjūčio 28-ąją, tąsyk lauks išvykos akistata prieš Turkiją.
Rugpjūčio 31-ąją Rimo Kurtinaičio auklėtiniai namuose priims Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus.
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Antrajame atrankos lange lapkričio 26-ąją lietuviai namuose kovos su Serbija, o lapkričio 29-ąją išvykoje prieš bosnius.
Lemiamas atrankos langas vyks vakarį-kovą. Vasario 26-ąją lietuviai namuose kovos su turkais, o kovo 1-ąją Serbijoje žais prieš serbus.
Į naują grupę patekusi Lietuva kol kas joje užima ketvirtąją vietą tarp šešių komandų (trys pergalės ir trys pralaimėjimai).
Pirmoje vietoje rikiuojasi Turkija (6/0), antroje Italija (5/1), trečioje Serbija (4/2), penktoje Islandija (3/3), šeštoje Bosnija ir Hercegovina (4/2).
Į pasaulio krepšinio čempionatą žengs trys geriausios šios grupės komandos. Pagal skaičiavimus, Lietuvai reikės iškovoti mažiausiai keturias pergales per šešerias rungtynes.
Rimas KurtinaitisJonas ValančiūnasLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
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