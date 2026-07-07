„Sports Illustrated“ žurnalistas Loganas Struckas skelbia, jog Kolorado valstijos ekipa nepasinaudos glaimybe pratęsti sutarties su lietuviu.
Lietuvis bet kokiu atveju gaus 2 mln. JAV dolerių, tačiau jeigu „Nuggets“ pratęstų sutartį, uteniškis užsidirbtų 10 mln. JAV dolerių per sezoną.
Tačiau ar baigtas JV etapas JAV – dar nėra aišku. Lietuvio paslaugomis aktyviai domisi „Los Angeles Lakers“ komandai.
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Visgi didelė tikimybė, jog ateinantį sezoną J. Valančiūnas rungtyniaus Kauno „Žalgiryje“, kuriam yra įsipareigojęs, jeigu grįžtų rungtyniauti į Lietuvą.
Jonas ValančiūnasDenver NuggetsNBA
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