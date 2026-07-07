Aiškios visos U20 Europos čempionato aštuntfinalių poros: Lietuva susitiks su Vokietijos rinktine

Visi aštuoni aštuntfinaliai bus žaidžiami jau trečiadienį. Ketvirtadienį čempionate – poilsio diena, penktadienį – ketvirtfinaliai, šeštadienį laukia pusfinaliai, o sekmadienį – finalai.
Į atkrintamąsias varžybas pateko visos 16 Europos čempionate dalyvaujančių rinktinių.
Trys rinktinės kol kas iškovojo visas 3 pergales ir žengia be pralaimėjimų – Ispanija, Prancūzija, Latvija ir Lenkija.
Tuo metu kol kas pergalės džiaugsmo nepatyrė, tačiau galimybių žengti tolyn neprarado Kroatija, Švedija, Serbija ir Slovėnija.
Susiję straipsniai
Lietuvos jaunimo rinktinė, A grupėje užėmusi trečiąją vietą, aštuntfinalyje kovos su Vokietijos rinktine.
Šios rungtynės Gargždų sporto centre trečiadienį prasidės 18 val.
Iš pirmosios A grupės vietos į aštuntfinalį žengianti Ispanija Gargžduose nuo 13 val. kovos su Švedija.
15.30 val. Izraelis Gargždų sporto centro arenoje susitiks su Vengrijos krepšininkėmis, o B grupėje triumfavusi kaimyninė Latvija sieks pratęsti pergalingą žygį mače su Kroatija. Šių rungtynių pradžia Gargžduose – 20.30 val.
Alytuje aštuntfinalių diena startuos 13 val., kuomet į akistatą stos C grupę laimėjusi kaimyninė Lenkija ir nė karto pergalės dar nešventusi Slovėnija.
15.30 val. Alytaus arenoje kausis Turkijos ir Islandijos krepšininkės, o 18 val. Pietų Lietuvos sostinėje susitiks Belgijos ir Italijos rinktinės.
Paskutiniame aštuntfinalyje, nuo 20.30 val., Prancūzija egzaminuos paskutinę vietą C grupėje užėmusią Serbiją.
Nuo penktadienio Alytaus arenoje komandos kovos dėl 9–16 vietų, o Gargžduose geriausios Europos rinktinės rungsis dėl 1–8 vietų.
Įėjimas į visas Alytaus ir Gargždų arenose vykstančias Europos čempionato rungtynes – nemokamas.
Visas aštuntfinalių tvarkaraštis, liepos 8 d.
Alytaus sporto centras, Naujoji 52.
13 val. Lenkija – Slovėnija
15.30 val. Turkija – Islandija
18 val. Belgija – Italija
20.30 val. Prancūzija – Serbija
Gargždų sporto centras, Dariaus ir Girėno 4.
13 val. Ispanija – Švedija
15.30 val. Izraelis – Vengrija
18 val. Lietuva – Vokietija
20.30 val. Kroatija – Latvija