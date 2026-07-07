D. Giannakopoulos ruošiasi keturiais naujokais „sprogdinti“ Eurolygos rinką

„Šiandien turėsime „sprogimą“, galbūt antrą, galbūt trečią ir vyšnią ant torto – ketvirtą. Sprogimas ir „boom“, sprogimas ir „boom“. Laukiame 4 iš 4“, – kalbėjo D. Giannakopoulos.
Vaizdo įraše „Panathinaikos“ savininkas taip pat filmavo ant jūros kranto stovinčią patranką, kurią galima susieti su artėjančiais „sprogimais“ laisvųjų agentų rinkoje.
SDNA rašo, jog pirmuoju sprogimu taps Isaacas Bonga, kuris antradienį atliks medicininę patikrą, po kurios sudarys sutartį su klubu.
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Taip pat D. Giannakopoulos pranešė, jog prie klubo prisijungs „Valencia Basket“ gynėjas Brancou Badio.