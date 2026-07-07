Graikų krepšininkai talžomi labiau nei R. Kurtinaičio rinktinė – vadinami bjauriais ir apverktinais

Rinktinė – bjauri ir apverktina
Pasaulio vyrų krepšinio pirmenybių atrankos pirmajame etape nesėkmių neišvengė daugelis favoritų. Vos ne lygioje vietoje klupo ir prancūzai, ir ispanai, ir lietuviai, netikėtai baigėsi nemažai kitų rungtynių.
Vis dėlto didžiausią pažeminimą patyrė Graikijos rinktinė, kuri liepos pirmąją savaitę per dvejas rungtynes su aiškiai žemesnio lygio Rumunijos bei Portugalijos komandomis įmetė vos 122 taškus ir patyrė du pralaimėjimus. Graikai iš pradžių išvykoje nusileido rumunams 66:73, paskui namie – portugalams 56:71.
„Košmaras“, – kitą dieną po antrųjų rungtynių pirmajame puslapyje parašė „Fos“ sporto dienraštis.
Ši antraštė netgi buvo labai diplomatiška. Kiti graikų dienraščiai Vasilio Spanoulio treniruojamos komandos pasirodymą įvertino daug aštriau. „Bjauri rinktinė“ , – viršelyje parašė „Live Sport“. „Apverktina rinktinė“, – pirmajame puslapyje krepšinio komandą apibūdino „E Efimerida“ dienraštis.
Žaidė antroji sudėtis
Graikų apžvalgininkai rinktinės žaidimo beveik nenagrinėjo. Nagrinėti nebuvo ko, nes per dvejas rungtynes su komandomis, kurios vos iškovoja kelialapį į Europos pirmenybes, įmesti 122 taškus buvo tiesiog gėda.
Graikai nagrinėjo priežastis, dėl kurių rinktinės sudėtis per šį atrankos langą buvo tokia, kokia buvo, ir kodėl žaisti oficialių rungtynių neatvyko arba nebuvo pakviesti pagrindinės sudėties žaidėjai. Dėl to kliuvo tiek rinktinės treneriui Vasiliui Spanouliui, tiek Graikijos krepšinio federacijos (EOK) prezidentui Vangeliui Lioliui.
Komandos sudėtis buvo labai silpna. Su rumunais ir portugalais žaidė vos trys pernai Europos pirmenybių bronzos medalius laimėję krepšininkai: Giannoulis Larentzakis (Pirėjo „Olympiakos“), Vasilis Toliopoulos (Atėnų „Panathinaikos“) ir šį mėnesį 36-ąjį gimtadienį pažymėsiantis Kostas Papanikolaou („Olympiakos“). Kitus Europos pirmenybių prizininkus pakeitė daug žemesnio lygio Graikijos klubų žaidėjai.
Tiesa, į rinktinės stovyklą buvo atvykę dar du Europos pirmenybių prizininkai Dinos Mitoglou ir Panagiotis Kalaitzakis (abu „Panathinaikos“). Tačiau atlikus sveikatos patikrinimą paaiškėjo, kad jiedu
negalės rungtyniauti dėl įsisenėjusių traumų. Dėl traumos taip pat nežaidė Nikos Rogkavopoulos („Panathinaikos“).
Treneris – ne burtininkas
O kur buvo kiti? Kodėl nežaidė broliai Antetokounmpo, Kostas Sloukas, Nikas Kalathis, Tyleris Dorsey arba Thomasas Walkupas, Alexandros Samodurovas bei keli kiti jauni talentai, išvykę mokytis į JAV universitetus? Šiuos klausimus kėlė daugelis Graikijos krepšinio žurnalistų.
„Kviečiau tuos krepšininkus, kurie buvo pasiruošę žaisti ir kurie, mūsų manymu, buvo reikalingi rinktinei. Manau, kad padariau klaidą nepakvietęs kai kurių žaidėjų.
Deja, Graikijos krepšinio ištekliai nėra dideli. Visi tai žinome, tai – akivaizdus faktas, – po antrojo pralaimėjimo teisinosi treneris V. Spanoulis. – Visi turi prisiimti atsakomybę. Negaliu visada prisiimti atsakomybės už viską. Kai neatvyksta svarbūs žaidėjai, komanda visada smunka. Nesu burtininkas, negaliu eiti į aikštę ir rinkti taškus. Tikiuosi, kad per kitą atrankos langą žais visi“.
Keli krepšininkai neatvyko dėl objektyvių priežasčių. Ryškiausia graikų žvaigždė, buvęs ilgametis „Milwaukee Bukcs“ lyderis Giannis Antetokounmpo šią vasarą keitė komandą Šiaurės Amerikoje ir buvo užsiėmęs naujos sutarties su „Miami Heat“ klubu reikalais. Naujos darbo vietos klausimą taip pat sprendžia vyresnysis Giannio brolis Thanasis, kuris praėjusį sezoną irgi žaidė „Bucks“.
21 metų A. Samodurovas iš „Panathinaikos“ komandos išvyksta į Šiaurės Karolinos universitetą ir nuo rudens žais NCAA pirmenybėse. Praėjusį sezoną NCAA pirmenybėse žaidė keli kiti jauni graikai, stovintys ant vyrų rinktinės slenksčio: Neoklis Avdalas, Vangelis Zougris, Leuteris Liotopoulos.
Nors NCAA varžybos vasarą nevyksta, šie krepšininkai birželio mėnesį negalėjo atvykti dėl akademinių įsipareigojimų JAV universitetuose. Dėl šios priežasties per pastarąjį atrankos langą Europos šalių rinktinėse apskritai žaidė labai mažai NCAA krepšininkų, tačiau jiems neturėtų kilti kliūčių per kitą atrankos langą, kurio rungtynės bus rengiamos rugpjūčio pabaigoje.
Neaiškumai dėl Th. Walkupo
Dėl „amerikiečių“ viskas aišku. Tačiau kodėl į rinktinę nebuvo pakviesti K.Sloukas, N. Kalathis, Kostas Antetokounmpo ar T. Dorsey, Graikijos krepšinio vadovai dorai taip ir nepaaiškino.
Ypač daug klausimų kyla dėl buvusio Kauno „Žalgirio“ gynėjo, natūralizuoto amerikiečio Th. Walkupo, kuriam Graikijos pilietybė buvo suteikta kaip tik dėl to, kad buvo tikimasi, jog jis sustiprins šalies rinktinę.
Th. Walkupas rinktinėje žaidė kelerias rungtynes 2023 ir 2024 metais, padėjo graikams iškovoti kelialapį į Paryžiaus olimpines žaidynes, bet paskui jo pavardė iš kandidatų sąrašo dingo.
Tiesa, Th. Walkupas ir graikų kilmės amerikietis T. Dorsey kartu žaisti rinktinėje negalėtų. Abu gynėjai turi natūralizuoto krepšininko statusą, o per oficialias rungtynes leidžiama žaisti tik vienam natūralizuotam krepšininkui. Tačiau jau ne pirmą sykį rinktinėje nebuvo nei Th. Walkupo, nei T. Dorsey.
Per pastarąjį langą kaip natūralizuotas krepšininkas Graikijai atstovavo graikų kilmės kanadietis Elijah Mitrou-Longas, buvusio „Žalgirio“ gynėjo Nazo Mitrou-Longo jaunesnysis brolis. Bet jis nebuvo lyderis net gerokai susilpnėjusios versijos Graikijos rinktinėje.
„Per dvejas pastarąsias rungtynes mūsų rinktinė dėl įvairių aplinkybių buvo susilpnėjusi. Atsakomybė dėl komandos įvaizdžio tenka Graikijos krepšinio federacijai ir asmeniškai man, – pripažino EOK prezidentas Vangelis Liolios. – Mano pareiga – kad per kitas rungtynes padėtis pasikeistų. Ir tai atsitiks.“
Tačiau aiškaus paaiškinimo dėl kai kurių krepšininkų graikų žurnalistai neišgirdo.
„Ar kas nors iš federacijos paaiškino kiekvieno neatvykusio priežastis? Ar federacija pasakė, kas buvo susižeidęs, o kas ne? Ar pasakė, kurie žaidėjai neatvyko, nes norėjo atostogauti? Ar federacija kada nors paaiškino garsiąją Th. Walkupo istoriją, kuri tapo viena iš dar padidėjusios „Olympiakos“ ir „Panathinaikos“ nesantaikos priežasčių?
Niekas, – rašė „Gazzetta“ sporto leidinio apžvalgininkas Paulos Kousteris. – V. Spanouliui tenka teisintis per spaudos konferencijas po rungtynių, o federacijos vadovybė slepiasi už trenerio vardo ir įvaizdžio skydo. Taip nesielgiama.“
K. Papanikolaou spėja visur
Kaip pavyzdys kitiems krepšininkams pateikiamas Kostas Papanikolaou. Liepos pabaigoje 36-ąjį gimtadienį pažymėsiantis „Olympiakos“ senbuvis į rinktinę atvyko per visus tris atrankos langus, kurie buvo surengti nuo 2025 metų rudens.
„Ką bepasakyčiau apie K.Papanikolaou, pasakyčiau per mažai. Kostas visiems gali būti pavyzdys, kad Rinktinė kiekvienam krepšininkui yra didžiausia garbė“, – apie buvusį komandos draugą, su kuriuo ilgai kartu žaidė tiek rinktinėje, tiek „Olympiakos“ klube sakė dabartinis rinktinės treneris 43-ejų V. Spanoulis.
Pats K. Papanikolaou nenorėjo kalbėti apie tuos, kurie į rinktinę neatvyko: „Kiekvienas atsako už save. Nesitikiu, kad visi galvos taip, kaip aš. Galiu kalbėti tik už tuos, kurie yra čia. Kiekvienas iš mūsų, taip pat ir aš, kiekvieną kartą apsivilkę rinktinės aprangą ant savo pečių jaučiame atsakomybę už visą šalį. Tai – svarbu.“
Graikams bus labai svarbu, kad per kitą atrankos langą rinktinė būtų stipresnė ir geriau pasirengusi. Kelialapis į pasaulio pirmenybes jau slysta iš Graikijos komandos rankų.
Graikijos krepšininkai per pirmąjį etapą pasiekė tik tris pergales, o prieš antrąjį etapą I grupėje dalijasi ketvirtąją vietą su Portugalijos ir Sakartvelo komandomis.
Per kitus atrankos langus teks vytis penkias pergales turinčią Ispaniją ir po keturias pergales turinčias Ukrainą bei Juodkalniją (teisę keliauti į pasaulio pirmenybes iškovos trys geriausios grupės komandos). Graikai antrajame etape po du kartus žais su Sakartvelu, Ukraina ir Ispanija, tad lengviau tikrai nebus.
Graikijos krepšinio rinktinėKostas PapanikolaouVassilis Spanoulis
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