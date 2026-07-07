Į „Panathinaikos“ sugrįžo 12 metų Atėnuose žaidęs garsus krepšininkas

Atėnų komandos marškinėlius D. Diamantidis vilkėjo 2004–2016 metais ir tris kartus tapo Eurolygos čempionu, devynis kartus tapo lygos čempionu ir dešimt kartų kėlė Graikijos taurę.
Garsusis graikas „Panathinaikos“ klube jau 2020–2023 metais, tačiau buvo paprašytas pasitraukti iš direktoriaus pavaduotojo pareigų.
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Kol kas neaišku, kokios pareigos bus patikėtos D. Diamantidžiui.
„Esu labai laimingas grįždamas į „Panathinaikos“, nes jaučiuosi taip, lyg būčiau grįžęs namo. Man labai svarbu, kad vėl dirbsiu su treneriu Ž. Obradovičiumi.
Pareigos nėra svarbios – svarbu, kad padėtume komandai, kurią mylime“, – teigė graikas.
Vasarą pasikeitė ir trenerių štabas – vietoje Ergino Atamano sugrįžo klubo legenda vadinamas serbas Željko Obradovičius.