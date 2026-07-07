Įnirtingoje kovoje dėl antrosios vietos grupėje Lietuvos merginos nusileido Izraeliui

Grupės etape Lietuvos rinktinė užtikrintai nugalėjo Kroatiją ir tik po pratęsimo nusileido Europos čempionei Ispanijai.
Atkrintamosios varžybos prasideda jau trečiadienį. Aštuntfinalio etape Lietuvos rinktinė susitiks su B grupėje antrąją vietą užėmusia komanda.
Lietuvos aštuntfinalio rungtynės trečiadienį Gargždų sporto centre (Dariaus ir Girėno 4) prasidės 18 val.
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Lietuva dvikovoje su Izraelio rinktine po pirmojo kėlinio pirmavo 21:12, o po antrojo – 35:29. Po trečiojo kėlinio lietuvės buvo priekyje 53:47.
Mūsiškėms ypač nesėkmingai susiklostė ketvirtasis kėlinys, kuris buvo pralaimėtas 18:27.
Dar skaudžiau yra tai, kad Izraelio krepšininkės šiame mače iš viso pirmavo vos 58 sekundes, tačiau nuaidėjus finalinei sirenai būtent jos buvo priekyje (74:71).
Didžiausia lietuvių persvara siekė 13 taškų.
Varžovėms pergalę dviem baudos metimais įtvirtino nuostabias rungtynes sužaidusi Gal Raviv.
Gynėja pelnė 35 taškus, pataikė 5 tritaškius iš 11, atkovojo 6 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius ir iš viso surinko 37 naudingumo balus.
Lietuvos gretose išsiskyrė 21 tašką pelniusi Sintija Aukštikalnytė (3/4 trit., 9 atk. kam., 24 naudingumo balai) ir Gabija Galvanauskaitė (19 taškų, 13 atkovotų kamuolių, 28 naudingumo balai).
Lietuva: Sintija Aukštikalnytė 21, Gabija Galvanauskaitė 19, Danielė Paunksnytė 8, Vakarė Griškutė 8, Viltė Peleckytė 6, Aušrinė Gaubytė 4, Rosita Rusovičiūtė 3, Rusnė Utkaitė 2, Gustė Dziatkauskaitė 0, Victoria Matulevičius 0, Karolina Drakšaitė 0, Gėla Kačinskaitė aikštėje nepasirodė.
Izraelis: Gal Raviv 35, Maja Zilberšlag 13, Majan Kohen 12.