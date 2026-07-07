Martynas Arlauskas sugrįžta rungtyniauti į Jonavą

25-erių metų, 201 cm ūgio puolėjas praėjusį sezoną rungtyniavo Galacio „CSM Galati“ komandoje.
Rumunijos krepšinio lygoje Arlauskas vidutiniškai pelnydavo po 13 taškų, atkovodavo po 4,4 kamuolio, atlikdavo po 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo po 10,9 naudingumo balo.
Jonavoje Martynas rungtyniavo 2024/2025 m. sezone, kai kartu su komanda prasibrovė į LKL čempionato stipriausiųjų ketvertą. Tą sezoną lietuvis per 41 rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje vidutiniškai pelnydavo po 4,7 taško.
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Sutartis su puolėju pasirašyta iki 2026/2027 m. sezono pabaigos.