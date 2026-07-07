Mūsiškiai antrame etape turės žaisti namie ir išvykoje su Serbijos, Turkijos ir Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais ir privalės laimėti ne mažiau kaip keturias akistatas – tik tokiu atveju Lietuva turi galimybę užimti vieną iš trijų pirmųjų vietų, kurios garantuos kelialapį į 2027 metų pirmenybes Katare.
– Ar sutinkate, kad situacija su Lietuvos rinktinės patekimu į pasaulio čempionatą arti katastrofos?, - buvo per TV3 interviu paklaustas M. Balčiūnas.
– Standartai Lietuvos krepšiniui yra aukšti ir lūkesčiai iš sirgalių, iš visuomenės yra taip pat dideli ir situacija nėra lengva. Aišku, laimingų šitoje situacijoje aišku nėra. Analizuojame ją, kalbamės su treneriais.
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Galbūt reikia šiek tiek pažvelgti plačiau. Per 2 metus, ypatingai iki pasaulio čempionato atrankos, šis trenerių kolektyvas gana sėkmingai sprendė užduotis.
Ir pernykštis gana solidus pasirodymas Europos čempionate ir apskritai per 2 metus tik dvejos rungtynės galima įvardyti, kad buvo problematiškos – su Islandija ir Italija.
Abejose rungtynėse iš esmės pergalė buvo mūsų rankose. Tiesiog jos neišsaugojome. Tikrai galima objektyviai pasakyti, kad treneriai tikrai turi kompetencijų ir kvalifikacijų spręsti šitas užduotis. Šiai dienai esame antrame etape.
Esama gana sudėtingoje situacijoje galvojant apie pasaulio čempionatą. Į olimpiadą mes turėsime galimybę patekti. Kritiką priimame.
– Ar asociacija ir toliau pasitiki R. Kurtinaičiu?
– Kaip tik ši savaitė bus intensyvių pokalbių tiek su rinktinės vadovu, tiek su rinktinės trenerių štabu. Turime visi matyti, ką keičiame, kad kitas langas būtų žymiai sėkmingesnis, nes varžovas žymiai grėsmingesnis.
Bet, kaip minėjau šie treneriai tikrai yra laimėję prieš ženkliai stipresnius varžovus už save. Prašyčiau šiek tiek kantrybės, ramybės ir sprendimai bus bendrai priimti ir aš tikiu, kad jie bus geriausi.
– Kol kas minčių atsisveikinti su R. Kurtinaičiu nėra?
– Ne, tikrai nekalbame ir kol kas mes patį trenerį norime išklausyti. Reikia kelių dienų šiek tiek nusiraminti.
– Tai pasikeitimų rinktinėje nebus?
– Šiuo metu galvojame tik apie tai, kaip iškovoti kelialapį. Kitų scenarijų dabar nesvarstome.
Mindaugas BalčiūnasLietuvos krepšinisLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
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