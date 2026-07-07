Oficialu: į „Žalgirį“ atvyksta Serbijoje žibėjęs amerikietis

Su 198 cm ūgio universaliu gynėju pasirašyta sutartis galios iki 2027–2028 m. sezono pabaigos pagal „1+1“ formulę.
Paskutinius du sezonus S.Brownas gynė Belgrado „Partizan“ komandos garbę, kurioje praėjusiame sezone rinko po 13,7 taško ir po 11,0 naudingumo balo, o tritaškius realizavo 39,2 proc. taiklumu.
Savo pirmąjį sezoną Senajame žemyne S.Brownas žaidė Berlyno ALBA ekipos gretose, o prieš tai šešerius metus praleido už Atlanto, kur vilkėjo skirtingų NBA ir „G lygos“ komandų marškinėlius.
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NBA lygoje S.Brownas iš viso sužaidė 292 rungtynes, o ryškiausiai atrodė 2020–2021 m. sezone, kai atstovavo Hiustono „Rockets“ komandai ir fiksavo 8,2 taško bei 4,4 atkovoto kamuolio vidurkius. Visos NBA karjeros metu, per kurią žaidė ir Milvokio, Dalaso bei Los Andželo ekipose, S.Brownas vidutiniškai mesdavo po 5,3 taško.
Savo komentarais apie į Kauną atvykstantį amerikietį dalijosi „Žalgirio“ sporto direktorius Gediminas Navickas.
„Šiemet toks tarpsezonis, kuriame derybos tikrai nėra lengvos, ypač žinant S.Browno kontrakto situaciją su „Partizan“ komanda. Visgi labai džiugino žaidėjo noras ir apsisprendimas atvažiuoti į „Žalgirį“. Jis mato mūsų komandą kaip tą, kurioje jis gali toliau tobulėti ir išpildyti save apsuptas geros aplinkos“, – atskleidė G.Navickas.
Savo ruožtu pats S.Brownas neslėpė noro atvykti į Kauną.
„Jaučiuosi ypatingai džiugiai, laukiu šios galimybės ir jaučiu, kad laukia puikūs metai. Keli vyrukai man pasakojo apie komandą ir visos organizacijos profesionalumą, tad girdėjau tikrai nemažai gerų žodžių, o man tai padėjo apsispręsti. Mačiau, kaip ši komanda progresuoja, kokius žaidėjus turi, todėl manau, kad tai yra puiki galimybė. Gavęs skambutį ir pamatęs, kad klubas rodo stiprų susidomėjimą manimi, supratau, kad teliko sutvarkyti detales, nes noriu čia atvykti“, – kalbėjo S.Brownas.
„Žalgiris Insider“ platformoje jau dabar galite išvysti visą išsamų interviu su G.Navicku, kuriame sporto direktorius kalba ir apie S.Browno vaidmenį ateinančiame sezone bei derybas su „Partizan“ klubu.