„Los Angeles Lakers“ nusisuko nuo Jono Valančiūno

Pranešama, kad K. Looney sukirto rankomis dėl vienerių metų sutarties ir 3,9 mln. JAV dolerių kontrakto.
30 metų 206 cm ūgio amerikietis pastarąjį sezoną atstovavo „New Orleans Pelicans“ ekipai, o prieš tai dešimtmetį gynė „Golden State Warriors“ komandos garbę.
Vidutiniškai žaidėjas per 15 minučių pelnė po 2,8 taško, atsikovojo 5,6 kamuolio ir atliko 1,6 rezultatyvaus perdavimo.
Anksčiau skelbta, kad „Lakers“ dominančių vidurio puolėjų sąraše buvo ir Jonas Valančiūnas. Lietuvos rinktinės kapitonas dar domina ir „New York Knicks“ ekipą, tačiau tik tada, jei jis taptų laisvuoju agentu.
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Birželio 23 dieną J. Valančiūnas įsipareigojo Kauno „Žalgiriui“.
34-erių uteniškis NBA turi dar vienerius metus galiojančią sutartį su „Denver Nuggets“, tačiau ši gali kontraktą nutraukti ir išmokėti 2 mln. dolerių sumą.
Jonas ValančiūnasDenver NuggetsNBA
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