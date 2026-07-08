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„Los Angeles Lakers“ nusisuko nuo Jono Valančiūno

2026 m. liepos 8 d. 00:11
Lrytas.lt
Joną Valančiūną radare turėjęs „Los Angeles Lakers“ klubas nusisuko nuo lietuvio ir pasirinko kitą varinatą. ESPN žurnalistas Shamsas Charania skelbia, kad Kalifornijos valstijos ekipa susitarė su aukštaūgiu Kevonu Looney.
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Pranešama, kad K. Looney sukirto rankomis dėl vienerių metų sutarties ir 3,9 mln. JAV dolerių kontrakto.
30 metų 206 cm ūgio amerikietis pastarąjį sezoną atstovavo „New Orleans Pelicans“ ekipai, o prieš tai dešimtmetį gynė „Golden State Warriors“ komandos garbę.
Vidutiniškai žaidėjas per 15 minučių pelnė po 2,8 taško, atsikovojo 5,6 kamuolio ir atliko 1,6 rezultatyvaus perdavimo.
Anksčiau skelbta, kad „Lakers“ dominančių vidurio puolėjų sąraše buvo ir Jonas Valančiūnas. Lietuvos rinktinės kapitonas dar domina ir „New York Knicks“ ekipą, tačiau tik tada, jei jis taptų laisvuoju agentu.
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