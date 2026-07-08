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Dėmesio: paaiškėjo „Ryto“ ir „Juventus“ varžovai Čempionų lygos grupių etape

2026 m. liepos 8 d. 13:40
Lrytas.lt
Trečiadienį buvo ištraukti FIBA Čempionų lygos grupių etapo burtai, po kurių paaiškėjo Vilniaus „Ryto“ ir Utenos „Juventus“ klubų varžovai.
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Vilniečiai atsidūrė A grupėje, kurioje jie varžysis su „Nantero 92“ (Prancūzija), Baku „Sabah“ (Azerbaidžanas) ir Trabzono „Trabzonspor“ (Turkija).
Tuo metu Utenos „Juventus“ kovos E grupėje, kurioje lauks Malagos „Unicaja“ (Ispanija), Emilijos Redžo „UnaHotels“ (Italija) bei Pardubicės KVIS (Čekija).
Prieš burtų traukimo ceremonija buvo prisiminta ir Vilniaus „Ryto“ ekipa, kuri triumfavo pastarajame Čempionų lygos turnyre.
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Vienam iš komandos dalininkų Dariui Gudeliui buvo įteiktas 1 mln. eurų čekis.
Burtų traukimo ceremonijoje taip pat dalyvavo ir du „Ryto“ krepšininkai – Kay‘us Bruhnke ir Ignas Urbonas.
Visos grupės:
A grupė: Vilniaus „Rytas“, Nantero „Nanterre 92“, Baku „Sabah“, „Trabzonspor“
B grupė: Stambulo „Galatasaray“, Strasbūro SIG, Varšuvos „Legia“, Zagrebo „Cibona“
C grupė: Atėnų AEK, Sombathėjaus „Falco“, Antverpeno „Giants“, pirmos atrankos laimėtojas
D grupė: Mursijos UCAM, Atėnų „Peristeri“, Varezės „Pallacanestro“, Bambergo „Bamberg“
E grupė: Malagos „Unicaja“, Emilijos Redžo „UnaHotels“, Utenos „Juventus“, Pardubicės KVIS
F grupė: Holono „Hapoel“, Šolė „Cholet“, Suboticos „Spartak“, antros atrankos nugalėtojas
G grupė: Prahos „Slavia“, Berlyno ALBA, Aleksandrovaco „Igokea“, Bilbao „Surne“
H grupė: Bonos „Telekom Baskets“, Badalonos „Joventut“, Herclijos „Bnei“, Porto „Porto“
Vilniaus RytasUtenos JuventusFIBA Čempionų lyga

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