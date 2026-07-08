G. Maldūnas lieka „Lietkabelyje“

Praėjusį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje G. Maldūnas fiksavo 6,05 taško, 4,95 atkovoto kamuolio ir 9,53 efektyvumo balo vidurkius.
Susiję straipsniai
Europos taurėje panevėžiečio statistika buvo kuklesnė. Per 17 minučių krepšininkas pelnydavo po 3,8 taško ir sugriebdavo po 3,7 atšokusio kamuolio.
Panevėžio „Lietkabeliui“ G. Maldūnas atstovauja nuo 2019–2020 m. sezono ir yra antras daugiausiai taškų klubo istorijoje pelnęs krepšininkas. Per septynis gimtojo miesto ekipoje praleistus sezonus aukštaūgis į aikštelę išbėgo net 284 rungtynėse.
Per šį laikotarpį jis 4 kartus laimėjo LKL bronzą ir kartą pateko į finalą. KMT turnyre tris kartus iškovojo antrąją vietą bei 4 kartus užėmė trečiąją.
Prieš persikeldamas į Panevėžį, G. Maldūnas po du sezonus praleido antroje Ispanijos lygoje ir Kėdainių „Nevėžio“ ekipoje.