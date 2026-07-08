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Žinoma, su kuriomis komandomis Europos taurės grupėse teks kovoti Lietuvos komandoms

2026 m. liepos 8 d. 14:29
Lrytas.lt
Trečiadienį buvo ištraukti ir Europos taurės burtai, o juose savo varžovus sužinojo Klaipėdos „Neptūnas“, Panevėžio „Lietkabelis“ ir „Šiauliai.
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Po 11 metų į Europos taurės kovas sugrįžę „Šiauliai“ kovos su Ankaros „Turk Telekom“, Klužo Napokos U-BT, Tenerifės „La Laguna“, Venecijos „Umana Reyer“, Romos „Maxima“, Londono „Lions“, Frankfurto „Skyliners“ klubais.
Tuo metu „Neptūno“ lauks Breso Burgo JL, Bursos „Tofaš“, Podgoricos „Budučnost“, Trento „Dolomiti Energia“, Neapolio „Basket“, Chemnico „Niners“, Vroclavo „Šlask“ iššūkiai.
„Lietkabelis“ kovos su „Monaco“, Stambulo „Bahčešehir“, Manresos klubas, Ulmo „Ratiopharm“, Romos „Basketball“, Salonikų PAOK, Botevgrado „Balkan“ ekipomis.
Į atkrintamąsias varžybas pateks po keturias pogrupio komandas.
Panevėžio LietkabelisKlaipėdos NeptūnasŠiaulių Šiauliai
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