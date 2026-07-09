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Dėl K. Leonardo ir „Clippers“ tyrimo NBA sustabdė mainus

2026 m. liepos 9 d. 23:59
Lrytas.lt
NBA lygą neseniai sudrebino „Los Angeles Clippers“ ir „Toronto Raptors“ mainai, kurių dėka Kawhi Leonardas turėjo sugrįžti į Kanadą, tačiau šie mainai gali neišvysti dienos šviesos.
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ESPN žurnalistas Shamsas Charania praneša, jog NBA sustabdė mainus dėl beveik metus atliekamo tyrimo.
„Clippers“ organizacija įtariama nelegaliai mokėjusi algą K. Leonardui.
Amerikietis krepšininkas buvo pasirašęs 28 mln. JAV dolerių vertės reklamos sutartį su „Aspiration“ įmone, į kurią buvo investavęs „Cilppers“ vadovas Steve’as Balmeris.
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Los Andželo organizacija teigia nieko apie tai nežinoję ir prie to neprisidėję bei pasiskundė, jog patys buvo apgauti „Aspiration“ vadovo Joe Sanbergo, kuris jau yra nubaustas 14 metų laisvės atėmimo bausme.
K. Leonardas praėjusiame sezone rinko po 27,9 taško, 6,4 atkovoto kamuolio ir 3,6 rezultatyvaus perdavimo.
2018–2019 metų sezoną K. Leonardas praleido „Raptors“ komandoje, su kuria tapo NBA čempionu.
Kawhi LeonardasLos Angeles ClippersToronto Raptors
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