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Iš JAV – svarbi žinia dėl Domanto Sabonio

2026 m. liepos 9 d. 07:27
Lrytas.lt
Dėl kelio problemų vos 19 rungtynių sužaidęs Domantas Sabonis praėjusį sezoną norės užmiršti kuo greičiau.
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Traumų persekiotas 30-metis lietuvis sužaidė vos 19 rungtynių, o kovai su skausmu priėmė sprendimą gultis ant operacinio stalo – aukštaūgiui buvo atlikta kairiojo menisko operacija.
Po lapkričio mėnesį patirtos traumos ir vėliau atliktos operacijos laukė ilga reabilitacija, kuri, panašu, pasiekė kitą stadiją.
Skelbiama, kad D. Sabonis jau gali pradėti treniruotis, o žurnalistas Andrew Quinnas teigė, kad lietuvis jau nieko nelaukdamas stvėrė krepšinio kamuolį į rankas.
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„D. Sabonis teigia, kad jam buvo leista sugrįžti į aikštę ir jis jau surengė pirmąją treniruotę. Po operacijos jis jaučiasi gerai“, – teigė žurnalistas.
D. Sabonis dar turi iki 2028-ųjų galiojančią sutartį su „Sacramento Kings“ klubu, bet jo ateitis Kalifornijos valstijos komandoje išlieka miglota – ne kartą buvo kalbama, kad lietuvis gali atsidurti ir mainų verpete.
Domantas SabonisSacramento KingsNBA

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