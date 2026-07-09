Iš „Ryto“ atleistas Giedrius Žibėnas pasisakė apie savo ateitį

Po pralaimėjimo Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje buvo nuspręsta pasukti skritingais keliais su šiuo krepšinio specialistu.
Nors G. Žibėnas dar turėjo vienerių metų sutartį, „Rytas“ priėmė sprendimą jį pakeisti iki tol asistento pareigas užėmusiu Nedu Pacevičiumi.
Pats G. Žibėnas teigia, kad jo sąsajos su „Rytu“ dar nėra nutrūkusios – nors komanda jį ir atleido, trenerį dar sieja sutartis.
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„Etapas „Ryte“ dar nepasibaigė. Aš vis dar turiu vienų metų sutartį. Įvyko kas įvyko, sprendimą klubas priėmė, jie turi absoliučią žalią šviesą ir gerbiu tą sprendimą.
Jų teisė yra tuos sprendimus atlikti, ir sakau, kad čia jokių sunkių jausmų negali būti“, – LRT žurnalistui Benui Klimaičiui kalbėjo G. Žibėnas.
Strategas taip pat pasisakė ir apie savo ateitį.
„Variantas toks, kad sezoną be komandos pradėsiu, bet turbūt praleisiu stažuotėse – jau po truputį ieškausi, ir lauksime tada pasiūlymų“, – tęsė jis.