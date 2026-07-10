Panašu, kad kritinė situacija gali įnešti permainų ir Lietuvos rinktinės trenerių štabe.
Naujienų portalo krepsinis.net žurnalistas Jonas Lekšas penktadienį pranešė, kad šalies krepšiniui vadovaujanti Asociacija „Lietuvos krepšinis“ pirmadienį susirinkime svarstys R. Kurtinaičio ateities klausimą.
Nors iš pradžių „Lietuvos krepšinis“ išreiškė pasitikėjimą R. Kurtinaičiu, nemažą įtaką ateities klausimams gali padaryti ir žaidėjų nuomonė, nes dalis krepšininkų suabejojo procesu rinktinėje ir svarsto neatvykti į artimiausią „langą“, jei nebus priimti atitinkami sprendimai.
Tuo metu naujienų portalo „Basketnews“ šaltiniai prideda, kad tarp galimų kandidatų perimti R. Kurtinaičio treniruojamos rinktinės vairą Asociacija Lietuvos krepšinis regi Dainių Adomaitį, Giedrių Žibėną bei Darių Songailą.
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Pirmieji du šiuo metu netreniruoja jokio klubo, o D. Songaila antrą sezoną dirbs „Šiaulių“ treneriu, taip pat šią vasarą vadovaus Lietuvos U20 rinktinei.
Giedrius ŽibėnasDainius AdomaitisRimas Kurtinaitis
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