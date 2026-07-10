Ketvirtadienį viešai pasirodė šalies krepšiniui vadovaujančios Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ tinklalaidė, kurioje prie mikrofono sėdo organizacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas.
„Lietuvos krepšinis“ socialiniuose tinkluose pasidalino tinklalaidės ištrauka, bet ji šalies bendruomenės nesužavėjo – komentarų skiltyse pasipylė šimtai neigiamų komentarų.
Tarp komentavusių buvo ir kiek anksčiau Eurolygai vadovavęs Kauno „Žalgirio“ akcininkas Paulius Motiejūnas.
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„Kaip mes padarėme tokius filosofus ir skiedėjus savo religijos vėliavnešiais. 0 atsakomybės, 0 ambicijos, 0 realybės supratimo…“ – komentarų skiltyje stebėjosi P. Motiejūnas.
Lietuvos rinktinė pirmajame atrankos į etape per 6 rungtynes iškovojo 3 pergales. Lietuviai abukart įveikė britus, su Islandija pasidalino po pergalę ir abu kartus apmaudžiai nusileido Italijai.
Antrajame pasaulio čempionato atrankos etape, kuris startuoja jau rugpjūčio pabaigoje, Lietuvos krepšininkai žais naujai sudarytoje šešių komandų J grupėje. Lietuvos varžovėmis bus Turkijos, Bosnijos ir Hercegovinos bei Serbijos ekipos.
Antrajame etape skaičiuojamos pergalės, kurios buvo atsineštos iš pirmojo etapo, o į Pasaulio taurės finalinį etapą pateks 3 geriausios komandos. Tikėtina, kad į pasaulio čempionatą duris lietuviams per likusias 6 rungtynes atvertų dar bent 4 pergalės. Atrankos langai vyks rugpjūčio, lapkričio ir vasario mėnesiais.
„Padėtis komplikavosi. Norint pagerinti situaciją, dabar svarbiausia yra aiškiai išdiskutuoti priežastis, susiplanuoti sprendimus ir juos realizuoti.
Tikrai jaučiame atsakomybę. Krepšinis Lietuvoje yra socialinis reiškinys, todėl labai vertiname plačiosios visuomenės įsitraukimą ir suprantame jos emocinę būklę. Taip pat klausomės krepšinio bendruomenės nuomonių.
Konstruktyvią kritiką mes tikrai girdime ir vertiname, nes joje tikrai galima išgirsti vertingų minčių“, – pabrėžė M. Balčiūnas.
Paulius MotiejūnasMindaugas BalčiūnasLietuvos krepšinio federacija (LKF)
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