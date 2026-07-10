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Amerikietis nelaukė „Žalgirio“ sprendimo – pasirinko turkus

2026 m. liepos 10 d. 22:11
Lrytas.lt
Kauno „Žalgiris“ privalės išbraukti iš savo numatomų žaidėjų sąrašo Chimezie Metu. Pastarasis krepšininkas penktadienį pasirašė sutartį su turkų Stambulo „Galatasaray“ ir kitą žais Čempionų lygoje.
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Šis 29 metų 208 cm ūgio Nigerijos ir JAV pasus turintis krepšininkas buvo laikomas „pakaitalu“ Jonui Valančiūnui, jei šį nepaleistų NBA „Denver Nuggets“ arba kiti NBA klubai pasikviestų lietuvį pas save.
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Vidurio puolėjasį Turkiją atvyksta su didele NBA ir Eurolygos patirtimi, anksčiau žaidęs San Antonijaus „Spurs“, Sakramento „Kings“, Finikso „Suns“ ir Detroito „Pistons“, taip pat Ispanijos „Barcelona“ ir Gran Kanarijos klubuose.
2,08 metro ūgio aukštaūgis sužaidė daugiau nei 250 NBA rungtynių, o 2024 m. persikėlė į Europą.
Praėjusį sezoną žaidėjas varžėsi Las Palmaso „Gran Canaria“ ekipoje ir Ispanijos lygoje rinko 14,1 taško, 4,5 atkovoto kamuolio ir 11,2 naudingumo balą.
Stambulo GalatasarayKauno Žalgiris

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