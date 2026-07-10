SportasKrepšinis

D. Motiejūno karjera gali pasukti netikėta kryptimi (1)

2026 m. liepos 10 d. 07:58
Lrytas.lt
Praeityje NBA ne vienerius metus praleidęs, o pastaraisiais sezonais Eurolygoje rungtyniavęs Donatas Motiejūnas savo karjerą gali pasukti netikėta linkme.
Daugiau nuotraukų (5)
Naujienų portalo krepsinis.net žurnalistas Jonas Lekšas skelbia, kad 35-erių lietuvis yra susidomėjęs galimybe savo išbandyti trijulių krepšinyje.
Šią informaciją minėto portalo žurnalistui patvirtino ir Lietuvos trijulių krepšinio rinktinės treneris Dainius Novickas.
„Taip, dėmesys iš Donato yra, kontaktą užmezgėme, jis buvo ir atvažiavęs apsižiūrėti. Rugsėjo mėnesį vyks Europos čempionatas ir mes tikrai Donatą kviesime į stovyklą. Ar jam pavyks, čia – kitas klausimas“, – J. Lekšui kalbėjo treneris.
Susiję straipsniai
Dėl K. Leonardo ir „Clippers“ tyrimo NBA sustabdė mainus

Dėl K. Leonardo ir „Clippers“ tyrimo NBA sustabdė mainus

Prie Šaro kariaunos jungiasi patyręs Eurolygos puolėjas

Prie Šaro kariaunos jungiasi patyręs Eurolygos puolėjas

Donatas Motiejūnas.<br>ELTA/Aurimo Barkausko nuotr.

Donatas Motiejūnas.<br>ELTA/Aurimo Barkausko nuotr.

D. Motiejūnas šiemet rungtyniavo Belgrado „Crvena zvezda“ klube, bet sezono jame neužbaigė – komandos vadovybė aukštaūgiui pasitikėjimo aikštėje sezono eigoje nebesuteikė.
D. Motiejūnas per savo karjerą sužaidė 262 NBA ir 187 Eurolygos rungtynes.
Donatas MotiejūnasTrijulių krepšinisLietuvos trijulių rinktinė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.