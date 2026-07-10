Naujienų portalo krepsinis.net žurnalistas Jonas Lekšas skelbia, kad 35-erių lietuvis yra susidomėjęs galimybe savo išbandyti trijulių krepšinyje.
Šią informaciją minėto portalo žurnalistui patvirtino ir Lietuvos trijulių krepšinio rinktinės treneris Dainius Novickas.
„Taip, dėmesys iš Donato yra, kontaktą užmezgėme, jis buvo ir atvažiavęs apsižiūrėti. Rugsėjo mėnesį vyks Europos čempionatas ir mes tikrai Donatą kviesime į stovyklą. Ar jam pavyks, čia – kitas klausimas“, – J. Lekšui kalbėjo treneris.
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D. Motiejūnas šiemet rungtyniavo Belgrado „Crvena zvezda“ klube, bet sezono jame neužbaigė – komandos vadovybė aukštaūgiui pasitikėjimo aikštėje sezono eigoje nebesuteikė.
D. Motiejūnas per savo karjerą sužaidė 262 NBA ir 187 Eurolygos rungtynes.