Kas laukia K. Jakučionio ir Lietuvos dvidešimtmečių rinktinės Europos čempionate

Lietuvos vaikinų iki 20 metų krepšinio rinktinė didžiausią pergalę iškovojo prieš keturiolika metų Liublianoje. 2012-aisiais Slovėnijos sostinėje lietuviai vienintelį kartą tapo šios amžiaus grupės (iki 20 m.) Europos čempionais.
Šią vasarą Liublianoje vėl vyks Europos 20-mečių vaikinų pirmenybės. Jose rungtyniaus naujosios kartos Lietuvos krepšinio talentai, siekiantys žengti Edgaro Ulanovo, Arno Butkevičiaus ir kitų prieš keturiolika metų aukso medalius iškovojusių krepšininkų pėdomis.
Dariaus Songailos treniruojama Lietuvos rinktinė žais be kelių gabiausių 20-mečių vaikinų, tačiau panašių nuostolių turi ir kitų šalių komandos, kurios į Slovėniją atvyko be geriausių užjūryje rungtyniaujančių žaidėjų.
Sistema
Visų amžiaus grupių Europos ir pasaulio jaunimo pirmenybės rengiamos ta pačia varžybų sistema. Pirmajame etape žaidžia 16 komandų, kurios yra suskirstytos į keturias grupes.
Į atkrintamąsias varžybas patenka visos 16 komandų, o pirmojo etapo rezultatai lemia tik atkrintamųjų varžybų tinklelį.
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D. Songailos vaikinai Liublianoje pirmajame etape nuo šeštadienio iki pirmadienio žais su Latvijos, Serbijos ir Lenkijos bendraamžiais.
Kitą trečiadienį prasidės atkrintamosios varžybos, o finalo rungtynės bus žaidžiamos sekmadienį, liepos 19 dieną. Svarbiausios rungtynės vyks 12,5 tūkstančio vietų turinčioje „Stožice“ arenoje, kurioje medaliai buvo įteikti ir prieš keturiolika metų.
Pirmojo etapo grupės
A grupė: Prancūzija, Italija, Vokietija, Turkija.
B grupė: Lietuva, Serbija, Latvija, Lenkija.
C grupė: Ispanija, Graikija, Kroatija, Belgija.
D grupė: Slovėnija, Izraelis, Čekija, Rumunija.
Sudėtis
Lietuvos vaikinų rinktinėje šią vasarą žaidžia ne visi geriausi 2006 metais gimę krepšininkai. Komandą į aukštesnį lygį neabejotinai pakeltų ne vien Kasparas Jakučionis, bet ir Čikagoje gimęs bei užaugęs Nojus Indrušaitis, kuris praėjusiuose jaunimo turnyruose atstovavo Lietuvai.
Tačiau praėjusį sezoną „Miami Heat“ žaidęs ir šią vasarą į „Milwaukee Bucks“ pereinantis K. Jakučionis jau rungtyniauja Lietuvos vyrų rinktinėje, o praėjusį sezoną Pitsbergo universiteto komandoje žaidęs ir šią vasarą į Kalifornijos universitetą pereinantis N. Indrušaitis negali atvykti dėl akademinių priežasčių.
Vasaros pradžioje dėl akademinių priežasčių Amerikoje lieka nemažai jaunų krepšininkų, tad panašaus pobūdžio nuostolių turi ne vien Lietuvos rinktinė.
Trenerio Dariaus Songailos suburtame dvyliktuke yra septyni praėjusį sezoną Lietuvos klubuose žaidę krepšininkai, du „Monaco“ klube besitreniruojantys lietuviai ir trys žaidėjai iš JAV universitetų.
Vyrų krepšinyje labiausiai patyręs – Dovydas Buika. Jis praėjusį sezoną vilkėjo „Jonavos“ aprangą ir žaidė LKL pirmenybėse, kuriose pelnydavo vidutiniškai 3,5 taško.
LKL pirmenybėse truputį žaidė dar keli vaikinų rinktinės krepšininkai: Kauno „Žalgiryje“ – Majus Bulanovas ir Dominykas Grunkis, Vilniaus „Ryte“ – Gantas Križanauskas.
Vis dėlto šie jaunuoliai tik retsykiais prisidėdavo prie pagrindinės „Žalgirio“ ar „Ryto“ komandos, o nuolat rungtyniavo šių klubų dublerių ekipose NKL pirmenybėse. „Žalgirio“ dubleriuose taip pat žaidė į vaikinų rinktinę pakviestas Jokūbas Rudaitis, „Ryto“ – Gabrielius Jokubauskas.
Kitas vaikinų rinktinės narys Armandas Bancevičius rungtyniavo irgi NKL pirmenybėse žaidžiančiame Vilkaviškio „Perle“.
Mantas Laurenčikas ir Martynas Kancevičius išvyko treniruotis į Prancūziją ir praėjusį sezoną atstovavo „Monaco“ klubui. Nors jiedu nuolat žaidė „Monaco“ jaunimo komandoje Prancūzijos jaunimo lygoje, abu lietuviai debiutavo ir pagrindinėje „Monaco“ ekipoje per „Pro A“ varžybas.
Iš JAV aukštųjų mokyklų į rinktinę atvyko Mantas Juzėnas (Šv. Marijos koledžas), Kristupas Grybas (Murray valstybinis koledžas) ir Kevinas Šacas (Indianos Veslio universitetas). Beje, Indianos Veslio universiteto komanda žaidžia ne NCAA pirmenybėse, bet gerokai žemesnio lygio NAIA turnyre.
„Nuotaika kol kas gera, o kaip bus toliau, priklausys nuo to, kaip žaisime. Pasiruošimo etapu esu patenkintas. Galime arba apgailestauti dėl to, kad dėl įvairių priežasčių į stovyklą negalėjo atvykti visi kandidatai, arba eiti ir kautis su visais varžovais. Mes renkamės antrąjį variantą“, – „Lietuvos krepšinio“ asociacijos interneto svetainei sakė treneris Darius Songaila.
Vicečempionai
Darius Songaila praėjusių metų vasarą taip pat treniravo Lietuvos 20-mečių rinktinę (gimusių 2005 m. ir vėliau). Jaunieji krepšininkai pernai kovojo Kretos sostinėje Heraklėjuje, o lietuviai iš ten parsivežė sidabro medalius. Lemiamose rungtynėse Lietuvos vaikinai nusileido italams.
Pernai 20-mečių turnyre jau žaidė keli 2006 metais gimę krepšininkai, kurie šios amžiaus grupės varžybose gali dalyvauti ir šią vasarą. Prieš metus sidabro medalius iškovoję Mantas Juzėnas, Armandas Bancevičius, Jokūbas Rudaitis, Gantas Križanauskas ir Mantas Laurenčikas iškeliavo į Liublianą kovoti dėl dar vieno apdovanojimų komplekto.
M. Juzėnas jau pernai buvo vienas iš rinktinės lyderių (vid. 11,7 tšk.). Prie pergalių daug prisidėdavo ir M.Laurenčikas (9,9 tšk.), nemažai žaidė A. Bancevičius (5,6 tšk.), G.Križanauskas (5,4 tšk.) ir J. Rudaitis (5,7 tšk.).
Paauksuotas kelias
2006 metais gimę krepšininkai šią vasarą paskutinį kartą dalyvaus jaunimo varžybose. Vėliau apsivilkti marškinėlius su užrašu „Lietuva“ jie galės tik patekę į vyrų rinktinę.
Šios kartos krepšininkų kelias jaunimo turnyruose buvo paauksuotas. 2022 metais tuometinių 16-mečių rinktinė Skopjėje tapo Europos čempione. Tomo Purlio treniruojamos komandos lyderis buvo Nojus Indrušaitis. Jis pelnydavo vidutiniškai 15,1 taško ir buvo išrinktas į geriausių turnyro žaidėjų penketą.
Nors lietuviai tapo čempionais, naudingiausio turnyro krepšininko prizas buvo įteiktas antrąją vietą užėmusios Ispanijos rinktinės lyderiui Mario Saint-Supery. Šis gynėjas liepos pradžioje, kaip ir K. Jakučionis, per pasaulio pirmenybių atrankos turnyrą jau žaidė vyrų rinktinėje.
Po dvejų metų Europos 18-mečių pirmenybėse T. Purlio treniruojamos komandos rezultatas buvo prastesnis. Lietuviai užėmė tik šeštąją vietą ir neiškovojo kelialapio į pernai vykusias pasaulio 19-mečių pirmenybes.
Užpernai 18-mečių Europos pirmenybėse Lietuvos rinktinėje rezultatyviausiai vėl žaidė N. Indrušaitis (vid. 20,1 tšk.), daug taškų pelnydavo Kasparas Jakučionis ir Mantas Juzėnas.
Užpernai Europos 18-mečių čempione tapo Vokietijos rinktinė, bet geriausio turnyro žaidėjo prizas buvo įteiktas ketvirtąją vietą užėmusios Izraelio komandos lyderiui Benui Sarafui. Jis, kaip ir K. Jakučionis, jau debiutavo NBA lygoje. B. Sarafas praėjusį sezoną žaidė „Brooklyn Nets“ komandoje.
Tuo tarpu Europos vaikinų čempione tapusios Vokietijos rinktinės lyderiai Christianas Andersonas ir Hannesas Steinbachas buvo pakviesti šių metų NBA naujokų biržoje. Abu vokiečius pirmajame rate pasirinko „Charlotte Hornets“ klubas.
Praeitis
Šios amžiaus grupės (iki 20 m.) Europos vaikinų pirmenybės rengiamos nuo 2000 metų. Tiesa, FIBA oficialiai kaip tą patį turnyrą skaičiuoja XX amžiuje rengtas Europos iki 22 metų pirmenybes.
1996 metais žemyno iki 22 metų čempionais tapo Henriko Giedraičio treniruojami jaunieji Lietuvos krepšininkai. Tarp aukso medalius iškovojusių vaikinų tuomet buvo Mindaugas Timinskas, Dainius Adomaitis, Virginijus Praškevičius ir kiti.
1998 metais Europos iki 22 metų pirmenybėse žaidė ir dabartinis 20-mečių rinktinės treneris Darius Songaila. Tąkart Modesto Paulausko treniruojamos komandos rezultatas buvo prastesnis – aštuntoji vieta.
Pakeitus amžiaus limitą, Lietuvos 20-mečių rinktinė vieną kartą iškovojo aukso, penkis kartus – sidabro ir vieną kartą – bronzos medalius.
Geriausią rezultatą 2012 metais pasiekė Kazio Maksvyčio treniruojami vaikinai. 1992 metais gimusių jaunuolių komandoje dar galėjo žaisti Jonas Valančiūnas, tačiau jis tuo metu Lietuvos vyrų rinktinėje jau ruošėsi Londono olimpinėms žaidynėms.
Vis dėlto bendraamžiai puikiai vertėsi ir be gabiausio krepšininko – Edgaras Ulanovas, Vytenis Čižauskas, Žygimantas Skučas, Arnas Butkevičius, Egidijus Mockevičius, Tautvydas Sabonis ir kiti Slovėnijoje vykusiame turnyre pralaimėjimų neišvengė, bet svarbiausias rungtynes laimėjo ir tapo Europos čempionais.
K. Maksvyčio vaikinai labai nerezultatyviose finalo rungtynėse 50:49 nugalėjo Prancūzijos rinktinę, kurioje žaidė būsimieji žalgiriečiai Axelis Toupane‘as ir Leo Westermannas.
Sidabro medalius lietuviai iškovojo 2005 metais (treneris – R. Kurtinaitis, lyderiai – R. Seibutis, J. Mačiulis ir A. Jomantas), 2008 metais (treneris – R. Samulėnas, lyderiai – M. Gecevičius, V. Lipkevičius ir D. Motiejūnas), 2016 metais (treneris – T. Masiulis, lyderiai – M. Echodas, M. Sajus ir M. Normantas), 2022 metais (treneris – M. Noreika, lyderiai – M. Rubštavičius, A. Marčiulionis ir D. Stenionis) ir 2025 metais. Bronzos medalius 2024 metais laimėjo Ramūno Butauto treniruojama komanda (lyderiai – L. Kleiza, A. Jomantas ir P. Jankūnas).
Čempionai