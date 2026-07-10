Lenktynėse dėl U20 Europos čempionato karūnos liko keturios rinktinės

Šeštadienį pirmajame pusfinalyje, kuris vyks Gargždų sporto centre, nuo 18 val. susitiks Izraelio ir Belgijos krepšininkės.
Izraelis po fantastiškos dramos 80:79 palaužė Lenkiją, kuriai tai buvo pirmasis pralaimėjimas čempionate.
Pergalę Izraelio rinktinei įtvirtino puikų čempionatą žaidžianti gynėja Gal Raviv.
Gynėja likus 22 sekundėms realizavo abu baudos metimus ir sukūrė savo komandai 4 taškų pranašumą.
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Lenkijos krepšininkė Magdalena Kloska aidint sirenai dar pataikė iš toli, tačiau tai mūsų kaimynių nuo pralaimėjimo neišgelbėjo.
Majamio universiteto studentė ir Izraelio jaunimo rinktinės lyderė Gal Raviv nugalėtojoms pelnė net 37 taškus – ji realizavo 5 dvitaškius 10, pataikė net 7 tritaškius iš 14, 6 baudos metimus iš 8, atkovojo 8 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė 5 kamuolius ir rungtynes baigė su 37 efektyvumo balais.
Pergalingame ketvirtfinalio mače su Lenkija 178 cm ūgio G. Raviv ilsėjosi tik 22 sekundes.
Įdomus faktas – net 4 iš 5 Izraelio rungtynių šiame čempionate baigėsi trijų arba mažesniu taškų skirtumu. Trijose iš šių dramatiškų rungtynių Izraelis pasiekė pergalę.
Kitose ketvirtfinalio rungtynėse Belgija 84:67 nugalėjo Kroatiją ir taip eliminavo šią šalį iš tolimesnės kovos dėl medalių.
Kitame pusfinalyje šeštadienį nuo 20:30 val. susitiks Ispanijos ir Prancūzijos rinktinės.
Prancūzijos rinktinė po permainingos kovos 70:61 palaužė čempionato šeimininkę Lietuvą, o Ispanija 72:59 susitvarkė su Turkija.
Šeštadienį papildomame turnyre dėl 5–8 vietų nuo 13 val. Kroatija rungsis su Lenkija, o Lietuva nuo 15:30 val. kausis su Turkija.
Laimėjusios komandos sekmadienį kovos dėl 5–6 vietų, o pralaimėjusioms liks rungtynės dėl 7–8 vietų.
Paraleliai Alytuje vykstančiose Europos čempionato rungtynėse dėl 9–16 pozicijų vietą kitų metų U20 A divizione išsaugojo Islandija, Vokietija, Vengrija ir Latvija.
Tuo metu Švedija, Serbija, Slovėnija ir Italija savaitgalį kovos dėl 13–16 vietų ir dėl vienintelės likusios galimybės išsaugoti vietą elitiniame divizione.
Paskutines tris vietas užėmusios komandos iškris į B divizioną.