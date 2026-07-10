Naujienų portalo krepsinis.net žurnalisto J. Lekšo šaltiniai praneša, kad Lietuvos krepšinio vadovybėje yra svarstomi įvairūs variantai dėl R. Kurtinaičio ateities, o sprendimas turėtų išaiškėti per artimiausias dienas, pirmadienį numatomas dar vienas susirinkimas.
Nemažą įtaką būsimam sprendimui gali turėti ir patys rinktinės krepšininkai.
J. Lekšas prideda, kad dalis žaidėjų suabejojo procesu rinktinėje ir svarsto neatvykti į artimiausią „langą“, jei nebus priimti atitinkami sprendimai.
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Skelbiama, jog pats R. Kurtinaitis nesilaiko įsikibęs pozicijos, bet krepšinio vadovybė ryžtingų sprendimų imtis neskuba, nes dabartinė atrankos padėtis nėra itin viliojanti potencialiems naujiems kandidatams, o ir požiūris į Asociaciją „Lietuvos krepšinis“ nėra teigiamas.
Primename, kad ketvirtadienį pasirodžiusioje „Lietuvos krepšinis“ tinklalaidėje M. Balčiūnas išskyrė rinktinės štabą kaip „vieną stipriausių šalies istorijoje“, o anksčiau TV3 televizijai teigė, kad kardinalių pokyčių imtis nežada.