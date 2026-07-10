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Lietuvos treneriai mokėsi iš geriausiųjų

2026 m. liepos 10 d. 19:04
Lrytas.lt
Gausi Lietuvos krepšinio trenerių delegacija dalyvavo Atėnuose vykusiame Trenerių kongrese. Eurolygos vyriausiųjų trenerių asociacijos (EHCB) rengiamas kongresas subūrė garsiausius Europos specialistus.
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Graikijos sostinėje paskaitas ir praktinius užsiėmimus vedė treneriai: Ioannis Sfairopoulos, Sergio Scariolo, Xavi Pascualis, Saša Obradovičius, Pablo Laso, Željko Obradovičius, Dimitris Itoudis ir kiti patyrę Senojo žemyno klubų strategai.
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Delegacija iš Lietuvos turėjo galimybę susitikti ir pabendrauti su kongrese patirtimi pasidalijusiais Stambulo „Fenerbahce“ klubo vyriausiuoju treneriu Šarūnu Jasikevičiumi ir jo asistentu Kaziu Maksvyčiu.
Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos generalinis sekretorius Airidas Nutautas susitiko ir su Eurolygos vyriausiųjų trenerių asociacijos vadovu.
Pokalbio metu buvo aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės profesinių kompetencijų stiprinimo, dalinimosi gerąja praktika srityse. Iš viso EHCB trenerių kongrese dalyvavo apie 700 trenerių iš 66 šalių.
Šarūnas JasikevičiusKongresas

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