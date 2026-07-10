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Lukas Lekavičius gali tapti Graikijos piliečiu (1)

2026 m. liepos 10 d. 14:43
Lrytas.lt
32-ejų Lukas Lekavičius greitu metu gali įgauti Graikijos pilietybę.
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Athletiko.gr žurnalistas Christos Tsaltas praneša, jog jau kitą savaitę L. Lekavičius gali priimti Graikijos pilietybę ir pratęsti sutartį su Atėnų AEK ekipa.
L. Lekavičius priėmęs Graikijos pilietybę pasirašytų 2 metų sutartį su AEK klubu ir nebebūtų laikomas legionieriumi Graikijos čempionate.
Pasak Ch. Tsalto, L. Lekavičius atitinka visus kriterijus, kad galėtų priimti Graikijos pilietybę – šalyje yra praleidęs trejus metus, turi žmoną graikę ir būtent šioje šalyje gimė judviejų dukra.
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AEK komandoje L. Lekavičius rungtyniauja nuo 2025 metų, o 2017–2019 m. gynė Atėnų „Panathinaikos“ klubo garbę.
Iš Šilalės kilęs įžaidėjas Lietuvos rinktinėje žaidė nuo 2015 metų, o praėjusiame sezone pranešė baigiantis karjerą nacionalinėje komandoje.
Pagal Lietuvos įstatymus, jeigu L. Lekavičiui nebūtų padaryta išimtis, krepšininkas netektų Lietuvos pilietybės.
Lukas LekavičiusLietuvos vyrų krepšinio rinktinėGraikija
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