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M. Balčiūnas atkirto jį kritikavusiam P. Motiejūnui ir užminė mįslę dėl rinktinės ateities (1)

2026 m. liepos 10 d. 11:56
Lrytas.lt
Lietuvos krepšinyje aistros verda ne tik aikštėje, bet ir už jos ribų. Šį kartą akys krypsta į šalies krepšiniui vadovaujančios Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentą Mindaugą Balčiūną.
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Ketvirtadienį „Lietuvos krepšinis“ pasidalino vieša tinklalaide, kurios metu M. Balčiūnas ėmė kalbėti apie krepšinio padėtį Lietuvoje.
Į šios tinklalaidės ištrauką kritiškai sureagavo ir vienas iš Kauno „Žalgirio“ vadovų Paulius Motiejūnas.
„Kaip mes padarėme tokius filosofus ir skiedėjus savo religijos vėliavnešiais. 0 atsakomybės, 0 ambicijos, 0 realybės supratimo…“ – komentarų skiltyje stebėjosi P. Motiejūnas.
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Kitą dieną po šio komentaro viešai išstojo ir pats M. Balčiūnas, kuris turėjo atsakymą jį kritikavusiam P. Motiejūnui.
M. Balčiūnas feisbuke įkėlė 2021–2022 metų Eurolygos sezono turnyro lentelę, kurioje „Žalgiris“ užėmė paskutinę vietą.
„Mieli draugai, šiomis dienomis gaunu daug vertingų patarimų, juos analizuoju... Priminkite, kokia asmeninė atsakomybė sudėtingu momentu buvo prisiimta vieno aktyviausių „patarėjų“?
Sprendimai jau rengiami, jie neabejotinai sustiprins Lietuvos krepšinį. Dėkoju už kantrybę“, – penktadienį rašė M. Balčiūnas.
Mindaugas BalčiūnasPaulius MotiejūnasLietuvos krepšinio federacija (LKF)
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