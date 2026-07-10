SportasKrepšinis

Netikėta žinia: M. Wrightas Barselonoje nežais – pasirinko kitą klubą

2026 m. liepos 10 d. 09:22
Lrytas.lt
Praėjusiame sezone Kauno „Žalgiryje“ suspindusio Moseso Wrighto karjeroje – netikėtas posūkis.
Daugiau nuotraukų (1)
Nors iš pradžių buvo skelbiama, kad aukštaūgis prisijungs prie „Barcelona“ ekipos, graikai trimituoja – amerikietis pasirinko kitą komandą.
Naujienų portalas SDNA.gr skelbia, kad M. Wrightas prisijungs prie Milano „Olimpia“ ekipos.
Tai reiškia, kad italams teks sumokėti 900 tūkst. eurų sieksiančią išpirką.
Susiję straipsniai
Prie Šaro kariaunos jungiasi patyręs Eurolygos puolėjas

Prie Šaro kariaunos jungiasi patyręs Eurolygos puolėjas

Aistros internete: P. Motiejūnas be užuolankų kirto M. Balčiūnui

Aistros internete: P. Motiejūnas be užuolankų kirto M. Balčiūnui (3)

D. Motiejūno karjera gali pasukti netikėta kryptimi

D. Motiejūno karjera gali pasukti netikėta kryptimi (2)

Pridedama, kad 27-erių aukštaūgio sprendime palikti „Barcelona“ klubą įtakos turėjo ir trenerio Xavi Pascualio išvykimas.
Atstovaudamas Kauno „Žalgiriui“ M. Wrightas praėjusiame Eurolygos sezone vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 13 taškų, atkovodavo po 6,5 kamuolio ir rinkdavo po 17 naudingumo balų.
 
Mosesas WrightasMilano OlimpiaBarcelona
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.