Netikėta žinia: M. Wrightas Barselonoje nežais – pasirinko kitą klubą

Nors iš pradžių buvo skelbiama, kad aukštaūgis prisijungs prie „Barcelona“ ekipos, graikai trimituoja – amerikietis pasirinko kitą komandą.
Naujienų portalas SDNA.gr skelbia, kad M. Wrightas prisijungs prie Milano „Olimpia“ ekipos.
Tai reiškia, kad italams teks sumokėti 900 tūkst. eurų sieksiančią išpirką.
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Pridedama, kad 27-erių aukštaūgio sprendime palikti „Barcelona“ klubą įtakos turėjo ir trenerio Xavi Pascualio išvykimas.
Atstovaudamas Kauno „Žalgiriui“ M. Wrightas praėjusiame Eurolygos sezone vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 13 taškų, atkovodavo po 6,5 kamuolio ir rinkdavo po 17 naudingumo balų.
Mosesas WrightasMilano OlimpiaBarcelona
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