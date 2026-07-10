Paulius Jankūnas sulaukė neeilinio įvertinimo

Tris kartus, 2017–2018 m., 2018–2019 m. ir 2022–2023 m. sezonuose, šio pripažinimo yra sulaukęs ir Paulius Motiejūnas.
Šio prestižinio apdovanojimo laureatą nusprendžia visų Eurolygos komandų vadovai sezono pabaigoje reitinguodami klubus pagal įvairias veiklas. Yra vertinami ne tik sportiniai pasiekimai, bet ir verslo augimas, žiūrovų gaunamos rungtynių dienos patirtys, namų arenos lankomumas, bilietų programos, rinkodara ir komunikacija.
Eurolygos klubų vadovai ypač įvertino „Žalgirio“ komandos sugrįžimą į Senojo žemyno lygos atkrintamąsias bei 40 paeiliui „sold out‘ų“ namuose seriją.
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„Žalgirio“ „YouTube“ kanale jau dabar galite išvysti video, kuriame Gediminas Navickas ir P.Motiejūnas padaro staigmeną metų vadovu tapusiam P.Jankūnui ir įteikia jam šį prestižinį apdovanojimą.
„Jau truputėlį tos emocijos atslūgsta, bet nesitikėjau, nenutuokiau ir gavau didelę staigmeną. Visų pirma, tai gavau kvietimą 8.30 val. ryte daryti kažkokį filmavimą, nors mūsų organizacijoje dažniausiai apie pietus viską susideriname. Padarė siurprizą – kai pamačiau Paulių ir Gediminą, tai kažkur pradėjo dėliotis tas paveikslas, kas čia vyksta“, – emocijomis dalijosi P.Jankūnas.
2022 m. baigęs profesionalo karjerą, buvęs komandos kapitonas iškart prisijungė prie klubo vadovybės, o 2023 m. vasarą tapo ir klubo prezidentu.
„Turėjau kelias minutes, tai šiek tiek mintys pradeda dėliotis, bet be abejo, reikės prisėsti ir labiau išanalizuoti visą tą periodą po karjeros. Aš tai pavadinčiau mokymusi. Pirmojo ir antrojo sezonų metu buvo daug naujų situacijų – vienais metais kažkas pavyksta lengviau, kitais jau sunkiau. Daug darbo buvo įdėta ir smagu, kad viską darėme su komanda. Mano vardas užrašytas ant apdovanojimo, bet aš visada, kai dar buvau ir krepšininkas, sakau, kad tai yra komandos darbas ir komandinis laimėjimas. Smagu –motyvuoja dar labiau dirbti ir siekti dar daugiau pergalių“, – kalbėjo P.Jankūnas.
Gianluigi Porelli Eurolygos metų vadovo apdovanojimas yra teikiamas kasmet nuo 2005 m. Vadovo apdovanojimas skiriamas tiems, kurių pastangomis Eurolygos klubai tapo sėkmės istorijomis. 2009 miręs G.Porelli, daugiau nei du dešimtmečius ėjęs Bolonijos „Virtus“ prezidento pareigas, buvo vienas iš ULEB įkūrėjų, o vėliau – jos prezidentas.