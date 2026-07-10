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Pirmas „Sūduvos“ naujokas – Justinas Ramanauskas

2026 m. liepos 10 d. 19:07
Lrytas.lt
Marijampolės „Sūduvos“ krepšinio komandą prieš artėjantį 2026–2027 metų „URBO-NKL“ sezoną papildė pirmas naujas narys – Justinas Ramanauskas.
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25 metų 193 cm ūgio gynėjas praeitą sezoną pradėjo Vilkaviškio „Perlas Go“ ekipoje, bet vos po 6 rungtynių persikėlė į LKL čempionate žaidžiančią Kėdainių „Nevėžio-Paskolų klubo“ komandą.
„URBO-NKL“ pirmenybėse gynėjas rinko po 18,2 taško, 4 atkovotus kamuolius ir 4,7 rezultatyvaus perdavimo.
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LKL varžybose J. Ramanauskas per 25 rungtynes 11 kartų pasirodė starto penkete, žaidė vidutiniškai po 17 min., per kurias pelnė po 7,3 taško ir atliko po 2,4 rezultatyvaus perdavimo.
„Justinas yra gera darbo etika ir charakteriu pasižymintis žaidėjas, turi tvirtą kūną, kuris jo pozicijoje padeda tiek individualioje gynyboje, tiek puolime. Tikimės, kad jis bus labai svarbi mūsų komandos dalis siekiant pergalių“, – sakė „Sūduvos“ vyriausiasis treneris Marius Ūsas, praeitą sezoną su komanda sugrąžinęs „URBO-NKL“ nugalėtojų taurę į Marijampolę.
J. Ramanauskas teigė, kad jo tikslas su nauja komanda yra visiškai aiškus – vėl užimti pirmąją vietą lygoje.
„Esu girdėjęs daug teigiamų dalykų apie klubą, manau, čia gali būti puiki vieta man žaisti ir tobulėti. Esu pasiruošęs atiduoti visas jėgas dėl komandos, – sakė „Sūduvos“ naujokas. – Lūkesčiai – patys aukščiausi, žinau į kokį klubą ateinu. Čia yra lygos nugalėtojų klubas, todėl jokie kitokie tikslai ir negali būti – tik vėl užimti pirmąją vietą.“
Anksčiau J. Ramanauskas taip pat yra rungtyniavęs „Jonavos“, Kauno „Žalgirio-2“ ir Utenos „Juventus“ ekipose.
Nacionalinė krepšinio lyga (NKL)Marijampolės Sūduva

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