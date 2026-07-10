Po itin skaudžios Lietuvos krepšinio rinktinės nesėkmės Bolonijoje prieš Italijos ekipą, kai buvo pralaimėta 84:87, prabilta, kad Rimo Kurtinaičio vedama nacionalinė ekipa nesugebės prasibrauti į 2027 metų pasaulio čempionatą Katare ir būtina keisti strategą bei gelbėti situaciją.
Ketvirtadienį viešai pasirodė šalies krepšiniui vadovaujančios Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ tinklalaidė, kurioje prie mikrofono sėdo organizacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas. Jis patikino, kad viskas suprantama, tačiau nereikia dramatizuoti situacijos. Juolab, keisti rinktinės trenerius.
Po kiek laiko dėl šios nuomonės pasisakė anksčiau Eurolygai vadovavęs Kauno „Žalgirio“ akcininkas Paulius Motiejūnas.
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„Kaip mes padarėme tokius filosofus ir skiedėjus savo religijos vėliavnešiais. 0 atsakomybės, 0 ambicijos, 0 realybės supratimo…“ – komentarų skiltyje stebėjosi P. Motiejūnas.
Po kiek laiko viešai išstojo ir pats M. Balčiūnas, kuris turėjo atsakymą jį kritikavusiam P. Motiejūnui. Krepšinio vedlys feisbuke įkėlė 2021–2022 metų Eurolygos sezono turnyro lentelę, kurioje „Žalgiris“ užėmė paskutinę vietą.
„Mieli draugai, šiomis dienomis gaunu daug vertingų patarimų, juos analizuoju... Priminkite, kokia asmeninė atsakomybė sudėtingu momentu buvo prisiimta vieno aktyviausių „patarėjų“?
Sprendimai jau rengiami, jie neabejotinai sustiprins Lietuvos krepšinį. Dėkoju už kantrybę“, – penktadienį rašė M. Balčiūnas.
Penktadienį vakarop P. Motiejūnas davė interviu keliems žiniasklaidos atstovams, kuriame aiškino, jog nieko nedarymas yra didžiausia blogybė.
„Kalbame, kad viskas yra gerai. Skauda širdį žiūrėti tokius rezultatus ir matyti tą gerbėjų tikėjimą, gerų žaidėjų surinkimą ir tokį rezultatą. Ir po tokio blogo rezultato – tokią reakciją. Nenoriu vartoti neadekvatumo sąvokos, bet labiausiai erzina realios situacijos vengimas.
Rezultatai yra prasti, bet kalbama, kad viskas yra gerai, sakoma, kad situacija išsispręs, po to, kad vėl viskas yra gerai ir nieko nereikia daryti. Tada vėl girdime kalbas, kad vis tik daroma“, – mintimis LRT televizijai dalijosi P. Motiejūnas.
Į šiuos žodžius ir vėl sureagavo M. Balčiūnas, fesibuke atkirtęs pratęsdamas mintį, jog pats P. Motiejūnas ne itin sėkmingai vadovavo Eurolygai.
„Mieli draugai, „patarėjas“ energingai dalina patarimus ir toliau. Analizuoju... Kelis metus to klausėsi ir Eurolygos klubai, po to neištvėrė. Tik žmonės kalba, kad Eurolygai tai kainavo labai daug... Gal net visą šviesią ateitį“.
Lietuvos krepšinio rinktinė pirmajame atrankos į etape per 6 rungtynes iškovojo 3 pergales. Lietuviai abukart įveikė britus, su Islandija pasidalino po pergalę ir abu kartus apmaudžiai nusileido Italijai.
Antrajame pasaulio čempionato atrankos etape, kuris startuoja jau rugpjūčio pabaigoje, Lietuvos krepšininkai žais naujai sudarytoje šešių komandų J grupėje. Lietuvos varžovėmis bus Turkijos, Bosnijos ir Hercegovinos bei Serbijos ekipos.
Antrajame etape skaičiuojamos pergalės, kurios buvo atsineštos iš pirmojo etapo, o į Pasaulio taurės finalinį etapą pateks 3 geriausios komandos. Tikėtina, kad į pasaulio čempionatą duris lietuviams per likusias 6 rungtynes atvertų dar bent 4 pergalės. Atrankos langai vyks rugpjūčio, lapkričio ir vasario mėnesiais.