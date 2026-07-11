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„Žalgiris“ sulauks netikėtos kompensacijos už žaidėjo išvykimą

2026 m. liepos 11 d. 12:01
Lrytas.lt
Mosesas Wrightas prisijungs prie Milano „Olimpia“ komandos, o dėl šio sandorio kompensacijos sulauks ir Kauno „Žalgirio“ klubas.
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„Eurohoops“ žurnalistas Stavros Barbarousis praneša, jog amerikietis greitu metu prisijungs prie Milano komandos.
27-erių M. Wrightas turėjo prisijungti prie „Barcelona“ ekipos, tačiau šis sandoris galiausiai neįvyko.
Pasak S. Barbarousio, dėl šios priežasties katalonų klubas gaus net 900 tūkst. eurų kompensacijos.
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Mažesnės kompensacijos sulauks ir Kauno „Žalgirio“ ekipa, tačiau kol kas nėra aišku, kokia tiksliai suma papildys Lietuvos čempionų klubą.
Praėjusį sezoną „Žalgirio“ klube suspindęs M. Wrightas Eurolygoje rinko 13,2 taško, 6,4 atkovoto kamuolio ir 17,1 naudingumo balo vidurkius.
BarcelonaKauno ŽalgirisMosesas Wrightas
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