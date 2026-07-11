Į atmintinas datas siūloma įtraukti Krepšinio dieną

„Krepšinis Lietuvoje yra ne tik populiariausia sporto šaka, bet ir savitas tautos telkimo bei tapatumo reiškinys, neretai vadinamas „antrąja religija“, – sako krepšiniui skirtą Atmintinų dienų įstatymo pataisą įregistravęs J. Olekas.
Jis tikisi, kad tokios naujos atmintinos dienos atsiradimas stiprins tautinę savimonę, istorinę atmintį ir pilietinį pasididžiavimą. Taip pat – skatins fizinį aktyvumą, vaikų ir jaunimo įsitraukimą į sportą, prisidės prie sveikos ir aktyvios visuomenės ugdymo bei Lietuvos kaip krepšinio šalies įvaizdžio puoselėjimo.
Minėti Krepšinio dieną J. Olekas siūlo balandžio 23 d., nes ši data laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena.
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1922 m. balandžio 23 d. Kaune įvyko pirmosios oficialios krepšinio rungtynės Lietuvoje – susitiko Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos (LFLS) ir Kauno rinktinės komandos; pergalę rezultatu 8:6 šventė LFLS.
Kaip nurodoma dokumento aiškinamajame rašte, tarpukariu iškovoti Europos krepšinio čempionatų aukso medaliai (1937 m. Rygoje ir 1939 m. Kaune) tapo jaunos valstybės pasididžiavimo ir tarptautinio pripažinimo šaltiniu.
Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo Europos čempionato auksą (2003 m.), Europos ir pasaulio čempionatų medalių bei tris olimpinių žaidynių bronzos medalius (1992 m. Barselonoje, 1996 m. Atlantoje, 2000 m. Sidnėjuje). Lietuvos moterų krepšinio rinktinė 1997 m. tapo Europos čempionato nugalėtoja. Pasaulinį pripažinimą pelnė ir Lietuvos klubai bei žaidėjai, o 2011 m. Lietuva sėkmingai surengė Europos krepšinio čempionatą.
ELTA primena, kad šiuo metu atmintinų dienų sąraše yra daugiau kaip 120 dienų, tačiau Krepšinio dienos jame nėra.
Kaip numato įstatymas, atmintina diena – reikšminga diena, susijusi su esminiais Lietuvos valstybingumo kūrimo ir įtvirtinimo faktais ir įvykiais, visuotinių vertybių propagavimu, atminimo kultūros ir gyvosios istorijos išsaugojimu.